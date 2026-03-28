Nebunia continuă! Senegal a prezentat Cupa Africii pe Stade de France după ce a fost deposedată de trofeu

Alex Masgras Publicat: 28 martie 2026, 18:45

Nebunia continuă! Senegal a prezentat Cupa Africii pe Stade de France după ce a fost deposedată de trofeu

Naţionala Senegalului a prezentat Cupa Africii pe Stade de France

Echipa naţională de fotbal a Senegalului a prezentat sâmbătă, pe Stade de France, trofeul Cupei Africii pe Naţiuni. Evenimentul a avut loc înainte de meciul amical cu selecţionata peruană.

Înainte de meciul amical cu Peru, programat pe Stade de France, jucătorii naţionalei Senegalului au adus pe teren trofeul CAN, deşi o decizie a Confederaţiei Africane a declarat Marocul ca fiind câştigătoarea ediţiei 2025.

Senegal a prezentat Cupa Africii pe Naţiuni pe Stade de France

Cupa Africii a fost purtată de Kalidou Koulibaly, care a pătruns pe teren, urmat de coechipieri, în timpul unui mini-concert susţinut de superstarul senegalez Youssou Ndour. Ulterior, jucătorii şi-au trecut trofeul din mână în mână, făcând un tur al stadionului.

Senegal revendică în continuare trofeul CAN şi a făcut apel la TAS împotriva deciziei Confederaţiei Africane.

Pe 17 martie, Confederaţia Africană a făcut anunţul şoc, atunci când a acordat Marocului Cupa Africii pe Naţiuni, în ciuda înfrângerii suferite pe teren, la loviturile de departajare. Partida care a decis campioana Africii a fost marcată atunci de un scandal uriaş, după ce senegalezii au părăsit terenul, protestând împotriva arbitrajului. Naţionala lui Mane a revenit însă asupra deciziei şi a avut câştig de cauză la penalty-uri.

La câteva ore distanță după ce apelul Marocului a fost acceptat, federația din Senegal a venit cu un comunicat dur prin care a anunțat că va merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, o decizie la care se așteptau toți specialiștii.

“Federaţia de Fotbal din Senegal denunţă decizia injustă, fără precedent și inacceptabilă care discreditează fotbalul african. Pentru a apăra drepturile și interesele fotbalului senegalez, federația va iniția, cât mai rapid posibil, o procedură de apel în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne“, s-a arătat în textul transmis de senegalezi.

