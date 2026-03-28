Nebunia continuă! Senegal a prezentat Cupa Africii pe Stade de France după ce a fost deposedată de trofeu

Echipa naţională de fotbal a Senegalului a prezentat sâmbătă, pe Stade de France, trofeul Cupei Africii pe Naţiuni. Evenimentul a avut loc înainte de meciul amical cu selecţionata peruană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de meciul amical cu Peru, programat pe Stade de France, jucătorii naţionalei Senegalului au adus pe teren trofeul CAN, deşi o decizie a Confederaţiei Africane a declarat Marocul ca fiind câştigătoarea ediţiei 2025.

Senegal a prezentat Cupa Africii pe Naţiuni pe Stade de France

Cupa Africii a fost purtată de Kalidou Koulibaly, care a pătruns pe teren, urmat de coechipieri, în timpul unui mini-concert susţinut de superstarul senegalez Youssou Ndour. Ulterior, jucătorii şi-au trecut trofeul din mână în mână, făcând un tur al stadionului.

Senegal revendică în continuare trofeul CAN şi a făcut apel la TAS împotriva deciziei Confederaţiei Africane.

Des images que l’on aime voir 🤩 pic.twitter.com/Wr67IBVDsO

— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 28, 2026