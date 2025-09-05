"Să ne convingă că merită să fie titular" Mircea Lucescu l-a motivat pe un tricolor înainte de România - Canada! - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu a vorbit despre modificările din echipa de start a naţionalei în partida România – Canada, care e în direct, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Mircea Lucescu a vorbit şi despre Louis Munteanu, pe care mulţi l-au cerut în echipa naţională mare a României, chiar titular. Lucescu a spus că e timpul ca Louis Munteanu să dovedească faptul că merită să fie titular la naţionala mare. Louis Munteanu e trimis în teren din primul minut al meciului cu Canada de către selecţionerul Mircea Lucescu.
Mircea Lucescu, despre Louis Munteanu: “Să ne convingă că merită să fie titular”
„(n.r: Domnule Lucescu, la ce să ne aşteptăm de la acest amical cu Canada?) Un meci bun. Sper să facem un meci bun, că, până la urmă, e şi scopul nostru de a pregăti meciul cu Cipru.
Sigur, în urma unui meci bun, mă aştept şi la un rezultat bun.
(n.r: 4 schimbări) Echipa naţională trebuie să continue. Şi dacă noi nu facem promovări de jucători de la echipa de tineret va fi foarte greu în viitor.
Sunt jucători care merită să vină la echipa naţională. Mă refer la Ghiţă, în special, care face un campionat foarte bun în Germania, la Hannover. Dobre, foarte bun, în campionatul intern. Am văzut că randamentul lui este constant, merită să fie aici. Şi prezenţa lui Louis Munteanu, sperând că, promovându-l la un nivel superior, randamentul lui o să fie din ce în ce mai bun şi să ne convingă că merită să fie titular.
E un test pentru ei, care va continua.
(n.r: V-a impresionat la antrenament vreunul din ei?) Nu e vorba de impresionat la antrenament, că nu facem teste acolo şi nu ne întrecem. Toţi trebuie să participe”, a declarat Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport.
