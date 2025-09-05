"Să ne convingă că merită să fie titular" Mircea Lucescu l-a motivat pe un tricolor înainte de România - Canada! - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu a vorbit despre modificările din echipa de start a naţionalei în partida România – Canada, care e în direct, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mircea Lucescu a vorbit şi despre Louis Munteanu, pe care mulţi l-au cerut în echipa naţională mare a României, chiar titular. Lucescu a spus că e timpul ca Louis Munteanu să dovedească faptul că merită să fie titular la naţionala mare. Louis Munteanu e trimis în teren din primul minut al meciului cu Canada de către selecţionerul Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu, despre Louis Munteanu: “Să ne convingă că merită să fie titular”

„(n.r: Domnule Lucescu, la ce să ne aşteptăm de la acest amical cu Canada?) Un meci bun. Sper să facem un meci bun, că, până la urmă, e şi scopul nostru de a pregăti meciul cu Cipru.

Sigur, în urma unui meci bun, mă aştept şi la un rezultat bun.

(n.r: 4 schimbări) Echipa naţională trebuie să continue. Şi dacă noi nu facem promovări de jucători de la echipa de tineret va fi foarte greu în viitor.