Home | Fotbal | Echipa naţională | “Să nu mi se întâmple și mie”. Un antrenor legendar ajuns la 78 de ani a vorbit despre leșinul lui Mircea Lucescu

Andrei Nicolae Publicat: 31 martie 2026, 19:37

Comentarii
Să nu mi se întâmple și mie. Un antrenor legendar ajuns la 78 de ani a vorbit despre leșinul lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, în timpul unei conferinţe de presă - Profimedia Images

Roy Hodgson, unul dintre cele mai mari din fotbalul mondial, a discutat recent despre revenirea sa în fenomen, după ce a semnat cu Bristol City, primul club din Albion pe care l-a pregătit în întreaga sa carieră, în 1982. Printre altele, fostul selecționer al Angliei a ajuns să discute și despre Mircea Lucescu și despre problemele de sănătate pe care le-a acuzat în cantonamentul naționalei înainte de partida cu Slovacia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu nu se află alături de naționala României la meciul cu Slovacia, după ce duminică a leșinat la o ședință tehnică desfășurată la Mogoșoaia. După ce a fost preluat de medici și dus la Spitalul Universitar din București, selecționerul a fost ținut în instituția medicală pentru că a suferit tulburări majore de ritm cardiac. Astăzi, antrenorului de 80 de ani i-a fost montat un defibrilator și se află în afara oricărui pericol.

Încă din ziua în care s-a întâmplat evenimentul nefericit, numeroase publicații de prestigiu au abordat subiectul respectiv. Pe lângă ziariști, și nume mari din fotbalul mondial au vorbit despre ce i s-a întâmplat lui “Il Luce”, inclusiv un alt antrenor care încă stă pe bancă la o vârstă respectabilă, Roy Hodgson.

Cu ocazia preluării lui Bristol City, tehnicianul de 78 de ani a acordat un interviu în The Guardian și a vorbit despre viitorul său în această meserie. Hodgson a menționat că nu ar vrea să moară pe bancă, amintind de un episod tragic, după care a vorbit și despre Lucescu și cât stres poate să creeze fotbalul.

Eu nu vreau să mor pe bancă, asta le-am zis celor din staff, glumind. Nu vreau să mi se întâmple ca lui Jock Stein, unul dintre cei mai mari din toate timpurile (n.r. selecționer al Scoției, acesta a decedat la 63 de ani în timpul unui meci petrecut în 1985).

Reclamă
Reclamă

Lucescu, pe care îl cunosc destul de bine, a avut un colaps. Asta îți poate face fotbalul. Trebuie să mă asigur că nu mi se va întâmpla și mie“.

După o pauză de doi ani, de când plecase de la Crystal Palace, Hodgson ajunge la Bristol City, care se află pe locul 16 în Championship, eșalonul secund din Anglia.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
