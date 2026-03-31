“Să nu mi se întâmple și mie”. Un antrenor legendar ajuns la 78 de ani a vorbit despre leșinul lui Mircea Lucescu

Roy Hodgson, unul dintre cele mai mari din fotbalul mondial, a discutat recent despre revenirea sa în fenomen, după ce a semnat cu Bristol City, primul club din Albion pe care l-a pregătit în întreaga sa carieră, în 1982. Printre altele, fostul selecționer al Angliei a ajuns să discute și despre Mircea Lucescu și despre problemele de sănătate pe care le-a acuzat în cantonamentul naționalei înainte de partida cu Slovacia.

Mircea Lucescu nu se află alături de naționala României la meciul cu Slovacia, după ce duminică a leșinat la o ședință tehnică desfășurată la Mogoșoaia. După ce a fost preluat de medici și dus la Spitalul Universitar din București, selecționerul a fost ținut în instituția medicală pentru că a suferit tulburări majore de ritm cardiac. Astăzi, antrenorului de 80 de ani i-a fost montat un defibrilator și se află în afara oricărui pericol.

Mircea Lucescu, subiect de discuție și pentru Roy Hodgson

Încă din ziua în care s-a întâmplat evenimentul nefericit, numeroase publicații de prestigiu au abordat subiectul respectiv. Pe lângă ziariști, și nume mari din fotbalul mondial au vorbit despre ce i s-a întâmplat lui “Il Luce”, inclusiv un alt antrenor care încă stă pe bancă la o vârstă respectabilă, Roy Hodgson.

Cu ocazia preluării lui Bristol City, tehnicianul de 78 de ani a acordat un interviu în The Guardian și a vorbit despre viitorul său în această meserie. Hodgson a menționat că nu ar vrea să moară pe bancă, amintind de un episod tragic, după care a vorbit și despre Lucescu și cât stres poate să creeze fotbalul.

“Eu nu vreau să mor pe bancă, asta le-am zis celor din staff, glumind. Nu vreau să mi se întâmple ca lui Jock Stein, unul dintre cei mai mari din toate timpurile (n.r. selecționer al Scoției, acesta a decedat la 63 de ani în timpul unui meci petrecut în 1985).