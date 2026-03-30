“Schimb yala de la uşă”. Mircea Lucescu, dialog incredibil cu soţia Neli, pe patul de spital: “FRF l-a disperat”

Dănuţ Lupu a dezvăluit ce dialog a purtat Mircea Lucescu cu soţia sa, Neli. “Il Luce” şi-ar fi dorit să stea pe banca României la amicalul cu Slovacia de marţi, care va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia. Selecţionerul a fost transportat de urgenţă la spital, cu ambulanţa.

Mircea Lucescu, dialog incredibil cu soţia Neli, pe patul de spital

Mircea Lucescu a rămas internat şi azi urmează să i se facă o coronografie. În ciuda problemelor de sănătate, selecţionerul şi-ar fi dorit să facă deplasarea alături de “tricolori” la Bratislava.

Dănuţ Lupu a dezvăluit însă că “Il Luce” a fost “ameninţat” de soţia Neli, care l-a împiedicat să plece în Slovacia pentru partida naţionalei. Pe banca “tricolorilor” vor sta secunzii săi.

“E bine, e zâmbăreț. El avea chef de plecat la Bratislava. El voia să meargă la meci, iar doamna Neli i-a spus ‘Alo! Vezi că schimb yala, dacă nu vii acasă’. El vorbea serios. Voia să meargă la meci. Dar nici doamna nu glumea (n.r. – râde). Mi-a spus că el voia să meargă la meci de ieri, că el e bine, că nu pățește nimic, dar l-a amenințat doamna Neli că schimba yala la ușă dacă pleacă”, a declarat Dănuţ Lupu, conform fanatik.ro.