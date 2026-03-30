“Schimb yala de la uşă”. Mircea Lucescu, dialog incredibil cu soţia Neli, pe patul de spital: “FRF l-a disperat”

Dănuţ Lupu a dezvăluit ce dialog a purtat Mircea Lucescu cu soţia sa, Neli. “Il Luce” şi-ar fi dorit să stea pe banca României la amicalul cu Slovacia de marţi, care va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia. Selecţionerul a fost transportat de urgenţă la spital, cu ambulanţa.
Mircea Lucescu, dialog incredibil cu soţia Neli, pe patul de spital
Mircea Lucescu a rămas internat şi azi urmează să i se facă o coronografie. În ciuda problemelor de sănătate, selecţionerul şi-ar fi dorit să facă deplasarea alături de “tricolori” la Bratislava.
Dănuţ Lupu a dezvăluit însă că “Il Luce” a fost “ameninţat” de soţia Neli, care l-a împiedicat să plece în Slovacia pentru partida naţionalei. Pe banca “tricolorilor” vor sta secunzii săi.
“E bine, e zâmbăreț. El avea chef de plecat la Bratislava. El voia să meargă la meci, iar doamna Neli i-a spus ‘Alo! Vezi că schimb yala, dacă nu vii acasă’. El vorbea serios. Voia să meargă la meci. Dar nici doamna nu glumea (n.r. – râde). Mi-a spus că el voia să meargă la meci de ieri, că el e bine, că nu pățește nimic, dar l-a amenințat doamna Neli că schimba yala la ușă dacă pleacă”, a declarat Dănuţ Lupu, conform fanatik.ro.
De asemenea, Dănuţ Lupu a mai dezvăluit că Mircea Lucescu era decis să meargă în Slovacia alături de echipa naţională, însă nu a putut trece peste cele spuse de soţia sa.
“(n.r. – Doar faptul că s-a supărat doamna Neli l-a împiedicat?) Da. El a zis că nu concepe. Că el merge la meci, că el nu lasă echipa națională! Astea ar trebui spuse unora care l-au făcut în toate felurile și l-au jignit în ultimele 2 luni în ultimul hal. Nu că îi iau eu apărarea. Dar știi care e problema mea? El a vrut să plece din septembrie-octombrie. N-a vrut să mai antreneze. L-au rugat cei de la FRF, l-au disperat. Unde sunt marii antrenori pe care îi avem în România? N-a vrut nimeni să vină la naționala României. El dacă a stat și a antrenat aceste luni, a antrenat pentru că n-a vrut nimeni să antreneze echipa națională. L-au implorat, l-au disperat Burleanu și Stoichiță: Nu, nu că nu avem pe cine să punem! Unde sunt antrenorii români care se bat cu pumnii în piept, că fac ei, că dreg ei”, a mai spus Dănuţ Lupu.
