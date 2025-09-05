Schimbare de ultimă oră în echipa de start a României, pentru meciul cu Canada! Drăguș, în locul lui Munteanu! - Antena Sport

“E un meci de pregătire, în care trebuie să punem în practică ceea ce vrem să jucăm. Trebuie să facem un meci bun, să ne gândim la partidele de calificare.

E o plăcere să joci acasă, pe stadionul național. Ne bucură că lumea vine în număr mare, ne dă încredere să dăm tot ce avem mai bun în această seară.

E un meci dificil, nu e un meci ușor. E o echipă cu multă calitate, dar e un test bun, ne ajută să fim mai pregătiți, pentru meciurile următoare, care o să ne pună în dificultate.

Eu sper să ajut echipa, cu ce pot, cu goluri, pase de gol, evoluții bune. Îmi doresc ca, pe mai departe, să adunăm victorii și să ne îndeplinim obiectivul”, a spus Denis Drăguș, în exclusivitate pentru AntenaSport.