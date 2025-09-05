Schimbare de ultimă oră în echipa de start a României, pentru meciul cu Canada! Drăguș, în locul lui Munteanu! - Antena Sport

Închide meniul
Schimbare de ultimă oră în echipa de start a României, pentru meciul cu Canada! Drăguș, în locul lui Munteanu!

Alex Ioniță Publicat: 5 septembrie 2025, 20:51

Mircea Lucescu a fost nevoit să recurgă la o schimbare de ultimă oră în echipa de start a României! Selecționerul a luat decizia după încălzirea jucătorilor, înaintea amicalului cu Canada.

România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY de la ora 21:00. Tricolorii își continuă drumul spre World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

Schimbare de ultimă oră în echipa de start a României

Concret, Denis Drăguș i-a luat locul lui Louis Munteanu în echipa de start a României, pentru meciul amical cu Canada. Atacantul celor de la CFR Cluj a acuzat probleme medicale la încălzire, și a fost înlocuit de Mircea Lucescu, din formula de start!

Cum arată echipele de start: 

România: Moldovan – Rațiu, Burcă, Ghiță, Bancu – R. Marin, M. Marin – Man, Stanciu, Dobre – Drăguș.
Rezerve: Târnovanu, Sava, M. Popescu, Racovițan, Șut, Screciu, Miculescu, Tănase, Olaru, Mitriță, Sorescu, Chipciu, Baiaram.

Canada: Crepeau – Sigur, Cornelius, De Fougerolles, Laryea – Buchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed – David, Oluwaseyi.
Rezerve: St. Clair, Hibbert, Marshall-Rutty, Bassong, Knight-Lebel, Waterman, Choiniere, Bliar, Hoilett, Saliba, Nelson, David.

Denis Drăguș, mesaj de luptă înainte de România – Canada: “Trebuie să facem un meci bun!”

Denis Drăguș a vorbit înainte de România – Canada, partidă care va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Atacantul echipei naționale a transmis un mesaj de luptă.

Drăguș este încrezător. Acesta a transmis că își dorește să ajute prima reprezentativă în drumul spre World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

“E un meci de pregătire, în care trebuie să punem în practică ceea ce vrem să jucăm. Trebuie să facem un meci bun, să ne gândim la partidele de calificare.

E o plăcere să joci acasă, pe stadionul național. Ne bucură că lumea vine în număr mare, ne dă încredere să dăm tot ce avem mai bun în această seară.

E un meci dificil, nu e un meci ușor. E o echipă cu multă calitate, dar e un test bun, ne ajută să fim mai pregătiți, pentru meciurile următoare, care o să ne pună în dificultate.

Eu sper să ajut echipa, cu ce pot, cu goluri, pase de gol, evoluții bune. Îmi doresc ca, pe mai departe, să adunăm victorii și să ne îndeplinim obiectivul”, a spus Denis Drăguș, în exclusivitate pentru AntenaSport.

