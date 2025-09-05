Denis Drăguș, mesaj de luptă înainte de România - Canada: "Trebuie să facem un meci bun!" - Antena Sport

Denis Drăguș a vorbit înainte de România – Canada, partidă care va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Atacantul echipei naționale a transmis un mesaj de luptă.
Denis Drăguș a fost lăsat pe banca de rezerve de Mircea Lucescu, pentru meciul de test de pe Arena Națională. Totuși, atacantul este încrezăor. Acesta a transmis că își dorește să ajute prima reprezentativă în drumul spre World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.
Ce a spus Denis Drăguș înainte de România – Canada
“E un meci de pregătire, în care trebuie să punem în practică ceea ce vrem să jucăm. Trebuie să facem un meci bun, să ne gândim la partidele de calificare.
E o plăcere să joci acasă, pe stadionul național. Ne bucură că lumea vine în număr mare, ne dă încredere să dăm tot ce avem mai bun în această seară.
E un meci dificil, nu e un meci ușor. E o echipă cu multă calitate, dar e un test bun, ne ajută să fim mai pregătiți, pentru meciurile următoare, care o să ne pună în dificultate.
Eu sper să ajut echipa, cu ce pot, cu goluri, pase de gol, evoluții bune. Îmi doresc ca, pe mai departe, să adunăm victorii și să ne îndeplinim obiectivul”, a spus Denis Drăguș, în exclusivitate pentru AntenaSport.
“Să ne convingă că merită să fie titular” Mircea Lucescu a motivat un tricolor înainte de România – Canada!
Selecţionerul Mircea Lucescu a vorbit despre modificările din echipa de start a naţionalei în partida România – Canada, care e în direct, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Mircea Lucescu a vorbit şi despre Louis Munteanu, pe care mulţi l-au cerut în echipa naţională mare a României, chiar titular. Lucescu a spus că e timpul ca Louis Munteanu să dovedească faptul că merită să fie titular la naţionala mare. Louis Munteanu e trimis în teren din primul minut al meciului cu Canada de către selecţionerul Mircea Lucescu.
„(n.r: Domnule Lucescu, la ce să ne aşteptăm de la acest amical cu Canada?) Un meci bun. Sper să facem un meci bun, că, până la urmă, e şi scopul nostru de a pregăti meciul cu Cipru.
Sigur, în urma unui meci bun, mă aştept şi la un rezultat bun.
(n.r: 4 schimbări) Echipa naţională trebuie să continue. Şi dacă noi nu facem promovări de jucători de la echipa de tineret va fi foarte greu în viitor.
Sunt jucători care merită să vină la echipa naţională. Mă refer la Ghiţă, în special, care face un campionat foarte bun în Germania, la Hannover. Dobre, foarte bun, în campionatul intern. Am văzut că randamentul lui este constant, merită să fie aici. Şi prezenţa lui Louis Munteanu, sperând că, promovându-l la un nivel superior, randamentul lui o să fie din ce în ce mai bun şi să ne convingă că merită să fie titular.
E un test pentru ei, care va continua.
(n.r: V-a impresionat la antrenament vreunul din ei?) Nu e vorba de impresionat la antrenament, că nu facem teste acolo şi nu ne întrecem. Toţi trebuie să participe”, a declarat Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport.
