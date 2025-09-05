Denis Drăguș, mesaj de luptă înainte de România - Canada: "Trebuie să facem un meci bun!" - Antena Sport

Denis Drăguș a vorbit înainte de România – Canada, partidă care va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Atacantul echipei naționale a transmis un mesaj de luptă.

Denis Drăguș a fost lăsat pe banca de rezerve de Mircea Lucescu, pentru meciul de test de pe Arena Națională. Totuși, atacantul este încrezăor. Acesta a transmis că își dorește să ajute prima reprezentativă în drumul spre World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

Ce a spus Denis Drăguș înainte de România – Canada

“E un meci de pregătire, în care trebuie să punem în practică ceea ce vrem să jucăm. Trebuie să facem un meci bun, să ne gândim la partidele de calificare.

E o plăcere să joci acasă, pe stadionul național. Ne bucură că lumea vine în număr mare, ne dă încredere să dăm tot ce avem mai bun în această seară.

E un meci dificil, nu e un meci ușor. E o echipă cu multă calitate, dar e un test bun, ne ajută să fim mai pregătiți, pentru meciurile următoare, care o să ne pună în dificultate.