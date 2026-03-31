Situaţie incredibilă: România ar putea disputa un amical cu Iran. Negocierile au început deja

România ar putea disputa un amical cu naţionala Iranului, în vară. Oficialii FRF au fost contactaţi de către Federaţia Iraniană de Fotbal pentru a propune o partidă amicală.

Mihai Stoichiţă, directorul tehnic din cadrul FRF, cât şi Vlad Munteanu, directorul sportiv, au discutat cu iranienii privind posibila partidă amicală.

Conform gsp.ro, cele două părţi nu au ajuns încă la un acord privind data la care s-ar putea disputa amicalul. Iranienii sunt în prezent în Turcia, unde vor disputa un meci de pregătire cu cei din Costa Rica.

Până la acest moment, România are stabilit un amical pentru vară, înainte de startul World Cup 2026. “Tricolorii” se vor duela cu Georgia, la Tbilisi, FRF anunţând deja că va mai exista un amical care va fi stabilit ulterior.

Propunerea iranienilor este una surprinzătoare, ţinând cont de războiul declanşat de SUA, alături de Israel, la finalul lunii februarie. Recent, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a trimis ameninţări către România, privind baza militară pusă la dispoziţia celor din SUA.