Situaţie incredibilă: România ar putea disputa un amical cu Iran. Negocierile au început deja

Viviana Moraru Publicat: 31 martie 2026, 11:52

Mihai Stoichiţă şi Răzvan Burleanu/ Profimedia

România ar putea disputa un amical cu naţionala Iranului, în vară. Oficialii FRF au fost contactaţi de către Federaţia Iraniană de Fotbal pentru a propune o partidă amicală.

Mihai Stoichiţă, directorul tehnic din cadrul FRF, cât şi Vlad Munteanu, directorul sportiv, au discutat cu iranienii privind posibila partidă amicală.

Conform gsp.ro, cele două părţi nu au ajuns încă la un acord privind data la care s-ar putea disputa amicalul. Iranienii sunt în prezent în Turcia, unde vor disputa un meci de pregătire cu cei din Costa Rica.

Până la acest moment, România are stabilit un amical pentru vară, înainte de startul World Cup 2026. “Tricolorii” se vor duela cu Georgia, la Tbilisi, FRF anunţând deja că va mai exista un amical care va fi stabilit ulterior.

Propunerea iranienilor este una surprinzătoare, ţinând cont de războiul declanşat de SUA, alături de Israel, la finalul lunii februarie. Recent, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a trimis ameninţări către România, privind baza militară pusă la dispoziţia celor din SUA.

Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului.

Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică”, a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei.

România a ratat calificarea la World Cup 2026, după eşecul din semifinala play-off-ului cu Turcia, scor 0-1. “Tricolorii” vor înfrunta azi Slovacia, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Iran, de cealaltă parte, este calificată la World Cup 2026 şi împarte Grupa G cu Belgia, Egipt şi Noua Zeelandă. Iranienii au meciurile programate pe teritoriul Statelor Unite, şi ţinând cont de război, au încercat să le mute în Mexic. FIFA s-a opus însă, iar Gianni Infantino a dat asigurări că participarea iranienilor la World Cup 2026 se va realiza în condiţii de siguranţă.

“Iranul își reprezintă poporul, pe cei care locuiesc în Iran și pe cei care locuiesc în străinătate. S-au calificat la această Cupă Mondială pe teren; au fost o echipă care s-a calificat foarte devreme”, a spus preşedintele FIFA.

Citește și:
Comuna în care se mută tot mai multe familii tinere, de la sute de km distanţă. Preţul terenurilor a explodat
Observator
Comuna în care se mută tot mai multe familii tinere, de la sute de km distanţă. Preţul terenurilor a explodat
Propunere incredibilă pentru FRF din partea Iranului! Țara aflată în război a luat decizia, după ce a amenințat România
Fanatik.ro
Propunere incredibilă pentru FRF din partea Iranului! Țara aflată în război a luat decizia, după ce a amenințat România
13:38

Borislav Mihailov a murit. Portarul legendar al Bulgariei avea 63 de ani
13:29

Scandal uriaş în Italia, după ce Inter şi AC Milan au cumpărat San Siro. Nouă persoane, acuzate de corupţie
13:27

VIDEOMacklin Celebrini, o nouă bornă impresionantă! E al şaselea din istoria NHL care reuşeşte asta
12:57

Ladislau Boloni a dat verdictul despre venirea lui Gică Hagi la naţională: “Lumea îl cunoaşte”
12:53

Cristi Borcea, replică fermă pentru Ion Ţiriac: “Dinamo nu e doar un stadion de fotbal”
12:37

UPDATESlovacia – România, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY (21:45). Fără Mircea Lucescu pe bancă
1 Doi jucători nu mai intră în planurile lui Gică Hagi la naţionala României. Gigi Becali ştie cine sunt 2 A refuzat FRF! Fostul antrenor de la FCSB i-a spus “NU” lui Burleanu: “Mie mi s-a propus” 3 Putin, anunț în ziua cea mare: „Rusia este pregătită” 4 Prima plecare de la FCSB. Mirel Rădoi a decis să renunţe la jucătorul de naţională 5 Nebunie în Italia. 30.000 de fani au umplut Piazza dei Signori după promovarea din liga a treia 6 Bogdan Vătăjelu a revenit în România după doi ani și a semnat
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”