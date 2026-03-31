Situaţie incredibilă: România ar putea disputa un amical cu Iran. Negocierile au început deja

România ar putea disputa un amical cu naţionala Iranului, în vară. Oficialii FRF au fost contactaţi de către Federaţia Iraniană de Fotbal pentru a propune o partidă amicală.
Mihai Stoichiţă, directorul tehnic din cadrul FRF, cât şi Vlad Munteanu, directorul sportiv, au discutat cu iranienii privind posibila partidă amicală.
Conform gsp.ro, cele două părţi nu au ajuns încă la un acord privind data la care s-ar putea disputa amicalul. Iranienii sunt în prezent în Turcia, unde vor disputa un meci de pregătire cu cei din Costa Rica.
Până la acest moment, România are stabilit un amical pentru vară, înainte de startul World Cup 2026. “Tricolorii” se vor duela cu Georgia, la Tbilisi, FRF anunţând deja că va mai exista un amical care va fi stabilit ulterior.
Propunerea iranienilor este una surprinzătoare, ţinând cont de războiul declanşat de SUA, alături de Israel, la finalul lunii februarie. Recent, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului a trimis ameninţări către România, privind baza militară pusă la dispoziţia celor din SUA.
“Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului.
Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică”, a transmis purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei.
România a ratat calificarea la World Cup 2026, după eşecul din semifinala play-off-ului cu Turcia, scor 0-1. “Tricolorii” vor înfrunta azi Slovacia, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Iran, de cealaltă parte, este calificată la World Cup 2026 şi împarte Grupa G cu Belgia, Egipt şi Noua Zeelandă. Iranienii au meciurile programate pe teritoriul Statelor Unite, şi ţinând cont de război, au încercat să le mute în Mexic. FIFA s-a opus însă, iar Gianni Infantino a dat asigurări că participarea iranienilor la World Cup 2026 se va realiza în condiţii de siguranţă.
“Iranul își reprezintă poporul, pe cei care locuiesc în Iran și pe cei care locuiesc în străinătate. S-au calificat la această Cupă Mondială pe teren; au fost o echipă care s-a calificat foarte devreme”, a spus preşedintele FIFA.
