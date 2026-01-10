„Șoc autentic!” Ce scria presa din Columbia pe 19 iunie 1994, imediat după eșecul istoric cu România: „El a fost artistul” - Antena Sport

Închide meniul
„Șoc autentic!" Ce scria presa din Columbia pe 19 iunie 1994, imediat după eșecul istoric cu România: „El a fost artistul"

„Șoc autentic!" Ce scria presa din Columbia pe 19 iunie 1994, imediat după eșecul istoric cu România: „El a fost artistul"

„Șoc autentic!” Ce scria presa din Columbia pe 19 iunie 1994, imediat după eșecul istoric cu România: „El a fost artistul”

Ionuţ Axinescu Publicat: 10 ianuarie 2026, 9:50

Șoc autentic!” Ce scria presa din Columbia pe 19 iunie 1994, imediat după eșecul istoric cu România: El a fost artistul”

Gică Hagi / Profimedia

Echipa națională speră să revină la vară în Statele Unite, unde cu 32 de ani în urmă bătea la porțile semifinalelor și generația lui Hagi devenea, cel puțin pentru noi, una de aur. Aventura americană a „tricolorilor” lui Anghel Iordănescu a început într-o după-amiază caniculară de iunie, pe stadionul Rose Bowl, din Pasadena.

Pe 18 iunie, România a întâlnit Columbia, considerată una dintre favoritele la titlul mondial. Columbienii, cu Carlos Valderrama, Faustino Asprilla sau Freddy Rincón, impresionaseră în preliminariile sud-americane, unde câștigaseră cu 5-0 în fața Argentinei chiar la Buenos Aires.

Presa din Columbia, pe 19 iunie 1994: „România a pus capăt fiestei!”

România a răsturnat orice calcul al hârtiei și s-a impus cu 3-1, într-unul dintre cele mai bune meciuri din istoria echipei naționale. Răducioiu (minutul 16) a deschis scorul, apoi Hagi (min. 34) l-a majorat cu un gol care face parte din orice generic despre Mondialul din 1994.

Adolfo Valencia a redus din handicap cu puțin timp înainte de pauză, dar „los cafeteros” n-au putut să revină pe tabelă. Ai noștri s-au apărat excelent, au limitat spațiile adversarilor, iar în minutul 89 au închis meciul, după un contraatac finalizat de Răducioiu. Un 3-1 istoric, obținut în fața a peste 90.000 de spectatori, și debutul unui veritabil vis american.

Imediat după meci, presa din Columbia a titrat sugestiv: „România a pus capăt fiestei!”. Jurnaliștii locali, care avertizaseră cu o zi înainte că românii nu sunt deloc un adversar lejer, au remarcat că ai noștri „au lăsat cu fețele triste tot stadionul din Los Angeles și întreaga Columbie”.

Maradona din Carpați, artistul României

„Degeaba am avut mingea aproape tot timpul, degeaba i-am înghesuit pe cei în galben, degeaba am ajuns de mai multe ori la poartă. Dar, dacă există o consolare în asta, a fost cel mai bun meci de la un Mondial care nu pare foarte generos până acum”, a mai scris publicația El Tiempo.

Sursa citată se referea la înfrângere ca la „un șoc autentic” și îl ridica în slăvi pe Gică Hagi. „Nimeni nu s-a gândit vreodată că un picior stâng, doar unul, cât să doară și mai tare, se va pune în calea unui drum pe care îl credeam glorios. Da, numele lui e Gheorghe Hagi, Maradona din Carpați. El a fost artistul operei României care a anihilat Columbia în debutul celei de-a 15-a Cupe Mondiale.”

Totodată, publicația columbiană remarca eficacitatea echipei României, care fără să aibă posesia, a lovit exact când a trebuit. „De fiecare dată când avea mingea, Hagi își etala tehnica, dar cu gândul colectiv de a finaliza, de a introduce pumnalul în inimă, de a-l găsi pe Răducioiu ca să înscrie el”, nota El Tiempo.

  • România în meciul cu Columbia: Stelea – Dan Petrescu, Daniel Prodan, Miodrag Belodedic, Gheorghe Mihali – Ionuț Lupescu, Gică Popescu, Dorinel Munteanu, Gică Hagi – Ilie Dumitrescu (‘67 Tibor Selymes), Florin Răducioiu (‘90 Corneliu Papură)
1 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa 2 Motivul pentru care Dinamo a renunţat la transferul atacantului român care marchează “la foc automat”! 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Man. City, mutare de 75 milioane de euro 4 Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial 5 Fost fotbalist de la FCSB, relaţie cu Elena Ionescu. E diferenţă de 13 ani între ei 6 Prima echipă din România care îl ofertează pe Ciprian Deac
