„Șoc autentic!” Ce scria presa din Columbia pe 19 iunie 1994, imediat după eșecul istoric cu România: „El a fost artistul” - Antena Sport

Echipa națională speră să revină la vară în Statele Unite, unde cu 32 de ani în urmă bătea la porțile semifinalelor și generația lui Hagi devenea, cel puțin pentru noi, una de aur. Aventura americană a „tricolorilor” lui Anghel Iordănescu a început într-o după-amiază caniculară de iunie, pe stadionul Rose Bowl, din Pasadena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe 18 iunie, România a întâlnit Columbia, considerată una dintre favoritele la titlul mondial. Columbienii, cu Carlos Valderrama, Faustino Asprilla sau Freddy Rincón, impresionaseră în preliminariile sud-americane, unde câștigaseră cu 5-0 în fața Argentinei chiar la Buenos Aires.

Presa din Columbia, pe 19 iunie 1994: „România a pus capăt fiestei!”

România a răsturnat orice calcul al hârtiei și s-a impus cu 3-1, într-unul dintre cele mai bune meciuri din istoria echipei naționale. Răducioiu (minutul 16) a deschis scorul, apoi Hagi (min. 34) l-a majorat cu un gol care face parte din orice generic despre Mondialul din 1994.

Adolfo Valencia a redus din handicap cu puțin timp înainte de pauză, dar „los cafeteros” n-au putut să revină pe tabelă. Ai noștri s-au apărat excelent, au limitat spațiile adversarilor, iar în minutul 89 au închis meciul, după un contraatac finalizat de Răducioiu. Un 3-1 istoric, obținut în fața a peste 90.000 de spectatori, și debutul unui veritabil vis american.

Imediat după meci, presa din Columbia a titrat sugestiv: „România a pus capăt fiestei!”. Jurnaliștii locali, care avertizaseră cu o zi înainte că românii nu sunt deloc un adversar lejer, au remarcat că ai noștri „au lăsat cu fețele triste tot stadionul din Los Angeles și întreaga Columbie”.