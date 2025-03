"Suntem oameni, greșim!" Mihai Popescu a vorbit despre criticile lui Mircea Lucescu după ce a marcat primul gol la națională - Antena Sport

Mihai Popescu a reacționat, în exclusivitate pentru AntenaSport, după San Marino – România 1-5. Fundașul de la FCSB a vorbit la interviu, după ce și-a marcat primul gol la echipa națională. Acesta a transmis un mesaj și despre criticile primite din partea lui Mircea Lucescu, după meciul cu Bosnia.

Mihai Popescu a marcat al 2-lea gol al selecționatei antrenate de Mircea Lucescu, înainte de finalul primei reprize. Pentru tricolori au mai marcat: Cevoli (autogol), Răzvan Marin, Ianis Hagi și Denis Alibec.

Ce a spus Mihai Popescu despre criticile lui Mircea Lucescu, după ce a marcat primul gol la națională

„(n.r. Aduce puțină liniște victoria, după ce s-a întâmplat cu Bosnia?) Sunt primele 3 puncte din această campanie, ne bucurăm că am făcut un meci bun, solid. Acest lucru ne dă încredere pentru ce urmează.

(n.r. Ați apucat să discutați cu domnul Lucescu? În prima repriză era nemulțumit) Sincer, nu am prins prea mult în vestiar. Atât timp cât nu marcăm goluri și nu jucăm repede, cum ar trebui la nivelul la care această echipă poate juca, este normal ca mister să nu fie mulțumit. Per total am făcut un meci bun, se putea și mai bine, dar am marcat 5 goluri.

(n.r. Ai marcat primul gol la națională) Este un moment perfect pentru mine, unul de bucurie. Momentan nu realizez, dar mă bucur că am putut marca. Cel mai fericit sunt că am câștigat în seara asta și că am marcat multe goluri.