Tensiuni cu un membru al Generației de Aur la Istanbul. Un fost tricolor a răbufnit: “Gata, te-ai oprit?”

Radu Constantin Publicat: 26 martie 2026, 9:50 / Actualizat: 26 martie 2026, 11:09

Deplasarea mai multor membri ai Generației de Aur la Istanbul, pentru a susține echipa națională în duelul cu Turcia, a atras un interes major din partea presei. Pe aeroport, jurnaliștii au așteptat sosirea unor nume legendare precum Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu sau Adi Ilie, însă momentul nu a fost lipsit de tensiuni.

Unul dintre foștii internaționali, Adrian Ilie, a avut o reacție nervoasă în momentul în care a fost înconjurat de fotografii turci. Vizibil deranjat de insistența acestora, fostul atacant le-a cerut jurnaliștilor să înceteze, scrie golazo.ro.

„Gata, te-ai oprit? Mă mai fotografiezi mult?! Ce nu înțelegeți voi e că noi am venit ca turiști aici. Suntem doar turiști”, a spus Adrian Ilie, ridicând tonul. Acesta a subliniat că nu toți cei prezenți își doresc să fie expuși public, făcând referire și la un prieten care îl însoțea.

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

