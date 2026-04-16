“Trebuie să îl înţelegeţi” Răzvan Burleanu, replică acidă la adresa lui Edi Iordănescu: “Cred că a regretat”

Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, a fost întrebat în cadrul unei conferinţe de presă despre declaraţiile lui Edi Iordănescu. Fostul selecţioner al României, plecat de pe banca naţionalei după EURO 2024, a fost deranjat de listele făcute de Comisia Tehnică.

Gică Hagi a fost pus în capul listei de selecţioneri cu care poate negocia FRF. Al doilea nume de pe această listă este cel al lui Edi Iordănescu, dar acest lucru l-a deranjat, el considerând că federaţia s-a folosit de numele său.

Răzvan Burleanu i-a dat replica lui Edi Iordănescu: “A avut posibilitatea de a continua la echipa naţională”

Fostul selecţioner nu înţelege de ce FRF a întocmit această listă, în condiţiile în care lucrurile sunt clare din punctul său de vedere, Gică Hagi urmând să fie noul selecţioner al României. Mai mult, Iordănescu susţine că nici măcar nu a fost contactat de FRF pentru a fi întrebat dacă este dispus pentru o eventuală colaborare:

“Nu aș vrea acum să intru într-un schimb de replici cu Edi Iordănescu. Înainte de plecarea în Germania, la Euro 2024, au avut loc discuții de ordin financiar și s-a ajuns la un consens. Nu în mod surprinzător toți oamenii din stafful tehnic au continuat în mandatul lui Mircea Lucescu. În ceea ce înseamnă evoluțiile în nivel de tehnologie, FRF și-a asumat mereu leadershipul în această zonă.

În urmă cu 2-3 ani de zile am investit peste 1,2 milioane de euro în camere fixe, fie la cele mai bune 24 de academii, fie la Liga 1, la Liga 2, plus în aceste contracte cu furnizorii de date. Avem un intelligence center la nivelul FRF care astăzi lucrează zi de zi pentru toate loturile naționale, dar și pentru cluburi. Nu cred că s-a referit la acest aspect. Edi Iordănescu rămâne apropiat nouă. Pentru că echipa națională a avut cel mai bun rezultat din ultimii 24 de ani cu el pe bancă. Acum, avem o listă a priorităților.