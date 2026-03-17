Turcia pregătește „infernul” pentru România. Anunțul făcut despre biletele la meci

Federația din Turcia a anunțat că biletele pentru partida cu România vor fi scoase la vânzare miercuri, de la ora 14.00. Până atunci, sunt deja disponibile bilete pentru membri clubului oficial de suporteri al naționalei.

Meciul Turcia – România va avea loc pe 26 martie, de la ora 20.00, pe stadionul Tüpraș pe care evoluează Beșiktaș. Biletele pot fi cumpărate prin aplicația de mobil Passo.

Cât costă biletele la Turcia – România

Arena din Istanbul are o capacitate de 42.000 de spectatori. Cele mai ieftine bilete au un preț de 1.250 de lire turcești, adică aproximativ 25 de euro. Cele mai scumpe sunt 3.500 de lire turcești, adică 70 de euro. Există și bilete VIP disponibile, pentru 5.000 de lire turcești. Adică aproximativ 100 de euro.

Turcia – România, duel decisiv pentru World Cup 2026

Învingătoarea duelului Turcia – România va întâlni, în finala barajului pentru Mondial, câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Pierzătoarele vor susţine şi ele un amical FIFA. Dacă tricolorii vor reuşi să învingă Turcia vor susţine finala barajului tot în deplasare.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena. Tot în Universul Antena va putea fi urmărit şi turneul final al Campionatului Mondial din 2030.