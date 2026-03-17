Turcia pregătește „infernul” pentru România. Anunțul făcut despre biletele la meci

Sebastian Ujica Publicat: 17 martie 2026, 16:43

Turcia pregătește infernul” pentru România. Anunțul făcut despre biletele la meci

Federația din Turcia a anunțat că biletele pentru partida cu România vor fi scoase la vânzare miercuri, de la ora 14.00. Până atunci, sunt deja disponibile bilete pentru membri clubului oficial de suporteri al naționalei.

Meciul Turcia – România va avea loc pe 26 martie, de la ora 20.00, pe stadionul Tüpraș pe care evoluează Beșiktaș. Biletele pot fi cumpărate prin aplicația de mobil Passo.

Cât costă biletele la Turcia – România

Arena din Istanbul are o capacitate de 42.000 de spectatori. Cele mai ieftine bilete au un preț de 1.250 de lire turcești, adică aproximativ 25 de euro. Cele mai scumpe sunt 3.500 de lire turcești, adică 70 de euro. Există și bilete VIP disponibile, pentru 5.000 de lire turcești. Adică aproximativ 100 de euro.

Turcia – România, duel decisiv pentru World Cup 2026

Învingătoarea duelului Turcia – România va întâlni, în finala barajului pentru Mondial, câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo. Pierzătoarele vor susţine şi ele un amical FIFA. Dacă tricolorii vor reuşi să învingă Turcia vor susţine finala barajului tot în deplasare.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena. Tot în Universul Antena va putea fi urmărit şi turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
Câştigă statul de pe urma scumpirii carburanţilor? Calculul unui consultant fiscal: "Atât a încasat până acum"
Câştigă statul de pe urma scumpirii carburanţilor? Calculul unui consultant fiscal: "Atât a încasat până acum"
„V-ați uitat la derby?”. Gigi Becali a răspuns și apoi a pornit un atac fără precedent: „Sunt sătul de mizerii. Îți bați joc de oameni?”
„V-ați uitat la derby?”. Gigi Becali a răspuns și apoi a pornit un atac fără precedent: „Sunt sătul de mizerii. Îți bați joc de oameni?”
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 17 martie
Programul etapei a treia din play-off și play-out. FCSB deschide “balul”. Când se joacă Univ. Craiova – CFR
Acuzaţii teribile la adresa lui Istvan Kovacs: “A fraudat multe meciuri. Mi-a furat un titlu!”
Christian Horner poate reveni în Formula 1. Proiectul Aston Martin, în pericol după doar 2 curse
Manchester City – Real Madrid (LIVE SCORE, 22:00). Retururi “de foc” în optimile Champions League. Programul serii
Edi Iordănescu a dat verdictul despre varianta Gică Hagi selecţioner al naţionalei României!
1 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 2 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 3 Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi 4 Andrei Nicolescu: “Mi-am depus candidatura!” Decizie surpriză înainte de la alegerile FRF 5 Ce au făcut Daniel Pancu şi Cristiano Bergodi când s-au văzut. Imaginile care nu au fost surprinse la tv 6 Vestea bună primită de Dinamo, după scandalul din derby-ul cu Rapid. Anunţul lui Andrei Nicolescu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractulÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2