Turcii, reacţie imediată după ce Ionuţ Radu s-a accidentat şi va rata barajul: “Un mare şoc”

Viviana Moraru Publicat: 23 martie 2026, 8:30

Ionuţ Radu, la Celta Vigo/ Profimedia

Turcii au reacţionat la scurt timp după ce Ionuţ Radu s-a accidentat în Celta Vigo – Alaves 3-4. Portarul naţionalei nu va putea fi apt pentru barajul de la Istanbul, de pe 26 martie.

Ionuţ Radu a primit îngrijiri medicale pe teren, în minutul 62. Antrenorul Celtei Vigo era pregătit să-l înlocuiască, însă portarul român a decis să strângă din dinţi şi să încheie partida, fiind scos pe braţe de pe teren.

Ionuţ Radu era unul dintre cei mai în formă jucători ai lui Mircea Lucescu, titular de bază la Celta Vigo. Mai mult ca sigur, el ar fi trebuit să apere poarta României la Istanbul, însă în locul său a fost convocat de urgenţă Laurenţiu Popescu, de la Universitatea Craiova.

Turcii au reacţionat şi ei după vestea teribilă primită de Mircea Lucescu. Aceştia au subliniat că accidentarea lui Ionuţ Radu este un şoc de proporţii pentru “tricolori”, cu doar câteva zile înaintea semifinalei play-off-ului de calificare la World Cup 2026.

“Un mare șoc în România înaintea meciului cu Turcia.

Portarul în vârstă de 28 de ani a jucat un total de 39 de meciuri în toate competițiile în acest sezon pentru Celta Vigo. Andrei Radu a reușit să păstreze poarta intactă în 10 din aceste 39 de meciuri. Experimentatul goalkeeper a apărat poarta echipei naționale a României de șapte ori.

În urma accidentării lui Andrei Radu, portarul de la Rapid București, Marian Aioani, în vârstă de 26 de ani, și portarul de la Argeș Pitești, Cătălin Căbuz, în vârstă de 29 de ani, sunt în lot ca rezerve. Rămâne de văzut ce soluție va găsi experimentatul antrenor Mircea Lucescu”, au notat turcii, înainte ca Mircea Lucescu să-l convoace de urgenţă pe Laurenţiu Popescu.

"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad
Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Simulare BAC 2026, subiecte la Limba română. Cum se desfăşoară prima probă scrisă
Observator
Simulare BAC 2026, subiecte la Limba română. Cum se desfăşoară prima probă scrisă
Dezvăluiri-bombă din dosarul ”paralel” al lui Călin Georgescu. Cine e fostul senator PSD chemat să rezolve ”problema cu CCR”
Fanatik.ro
Dezvăluiri-bombă din dosarul ”paralel” al lui Călin Georgescu. Cine e fostul senator PSD chemat să rezolve ”problema cu CCR”
10:25

Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!”
10:07

Stefanos Tsitsipas, scandal uriaş după ce a fost umilit la Miami! Grecul s-a certat cu arbitrul: “Să îţi fie ruşine”
10:05

Turcii l-au “trădat” pe Montella. Au făcut publică tactica pregătită pentru România
9:53

“Cea mai mare surpriză de când mă uit la convocări”. Mihai Stoica, uluit de decizia lui Mircea Lucescu
9:26

“Vă dau în scris” Adrian Mutu e convins, după ce s-a întâmplat cu Cristi Chivu la Inter: “O dată în viaţă”
9:21

Pleacă Andrei Nicolescu de la Dinamo? “Mandatul meu e pe masa acționarilor!”
Vezi toate știrile
1 UPDATEIonuț Radu ratează sigur meciul Turcia – România. Primul verdict al medicilor 2 Mircea Lucescu i-a găsit înlocuitor lui Ionuț Radu, accidentat! Anunțul de ultimă oră venit de la FRF 3 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul 4 Decizia luată de Dinamo în privinţa lui Adrian Mazilu. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Problema lui” 5 Nebunie la derby-ul nordului Angliei. Meciul a fost oprit pentru rasism 6 VIDEOMomente cumplite în Turcia, cu câteva zile înainte de barajul cu România. Două clădiri s-au prăbuşit în Istanbul
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav