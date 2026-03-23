Turcii, reacţie imediată după ce Ionuţ Radu s-a accidentat şi va rata barajul: “Un mare şoc”

Turcii au reacţionat la scurt timp după ce Ionuţ Radu s-a accidentat în Celta Vigo – Alaves 3-4. Portarul naţionalei nu va putea fi apt pentru barajul de la Istanbul, de pe 26 martie.
Ionuţ Radu a primit îngrijiri medicale pe teren, în minutul 62. Antrenorul Celtei Vigo era pregătit să-l înlocuiască, însă portarul român a decis să strângă din dinţi şi să încheie partida, fiind scos pe braţe de pe teren.
Turcii, reacţie imediată după ce Ionuţ Radu s-a accidentat şi va rata barajul
Ionuţ Radu era unul dintre cei mai în formă jucători ai lui Mircea Lucescu, titular de bază la Celta Vigo. Mai mult ca sigur, el ar fi trebuit să apere poarta României la Istanbul, însă în locul său a fost convocat de urgenţă Laurenţiu Popescu, de la Universitatea Craiova.
Turcii au reacţionat şi ei după vestea teribilă primită de Mircea Lucescu. Aceştia au subliniat că accidentarea lui Ionuţ Radu este un şoc de proporţii pentru “tricolori”, cu doar câteva zile înaintea semifinalei play-off-ului de calificare la World Cup 2026.
“Un mare șoc în România înaintea meciului cu Turcia.
Portarul în vârstă de 28 de ani a jucat un total de 39 de meciuri în toate competițiile în acest sezon pentru Celta Vigo. Andrei Radu a reușit să păstreze poarta intactă în 10 din aceste 39 de meciuri. Experimentatul goalkeeper a apărat poarta echipei naționale a României de șapte ori.
În urma accidentării lui Andrei Radu, portarul de la Rapid București, Marian Aioani, în vârstă de 26 de ani, și portarul de la Argeș Pitești, Cătălin Căbuz, în vârstă de 29 de ani, sunt în lot ca rezerve. Rămâne de văzut ce soluție va găsi experimentatul antrenor Mircea Lucescu”, au notat turcii, înainte ca Mircea Lucescu să-l convoace de urgenţă pe Laurenţiu Popescu.
