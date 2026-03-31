“UEFA a permis”. Ce înţelegere a făcut România cu Slovacia, înaintea meciului direct: “Protocolul s-a schimbat”

Andrei Vochin a dezvăluit ce înţelegere a făcut România cu Slovacia, înaintea meciului direct. Ambele naţionale au ratat calificările la World Cup 2026 şi se vor duela azi, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Protocolul privind meciurile amicale s-a schimbat, după cum a anunţat consilierul lui Răzvan Burleanu. Vochin a dezvăluit că “tricolorii” au ajuns la un acord cu slovacii pentru efectuarea a nu mai puţin de opt schimbări.

Ce înţelegere a făcut România cu Slovacia, înaintea meciului direct

Andrei Vochin a oferit declaraţii ţi despre Mircea Lucescu, care nu va sta pe banca naţionalei, date fiind problemele de sănătate cu care se confruntă. Acesta a transmis că selecţionerul nu va comunica cu cei din staff-ul său tehnic, care vor conduce partida de la Bratislava.

“Nu știu cum va arăta primul 11, e posibil să fie ceva schimbări, dacă meciul s-a transformat într-unul amical. Trebuie văzuți și alți jucători. Protocolul meciurilor amicale s-a schimbat.

Dacă până acum erau permise 6 schimbări, de acum se pot face de la 8 la 11 schimbări, în funcție de cum se înțeleg cele două delegații.