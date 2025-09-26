Umit Akdag și-a hotărât viitorul! Decizia luată de fotbalistul dorit la națională de Mircea Lucescu - Antena Sport

Umit Akdag a reprezentat România la Campionatul European sub 21 de ani din Slovacia, însă fundașul nu a confirmat că va dori să continue și la naționala de seniori a tricolorilor.
Mircea Lucescu a mers în Turcia pentru a discuta personal cu fotbalistul legitimat la Alanyaspor. Mai mult decât atât, jucătorul în vârstă de 21 de ani și-a anunțat intențiile pentru viitor.
Umit Akdag nu vrea să joace pentru naționala României
Cu evoluții bune pentru selecționata sub 21 de ani a României, Umit Akdag a dat de înțeles că nu va dori să îmbrace tricoul naționalei de seniori. Fotbalistul ar fi ales să joace pentru selecționata Turciei.
Mircea Lucescu a mers personal pentru a discuta cu fundașul central, iar răspunsul acestuia nu l-a încântat pe actualul selecționer al naționalei de fotbal a României.
„Am vorbit și cu Akdag. Special m-am dus să discut cu el, să văd care e situația. Din nefericire pentru el, părinții lui, care au făcut ceva bani în România, s-au retras în Turcia.
El, în ceea ce privește comportamentul, educația, pare că ar fi un bun român, dar din punct de vedere al originii preferă într-un fel Turcia. Vom vedea. Eu i-am zis să nu ia nicio hotărâre”.
Mircea Lucescu: „Nu e o veste bună”
„El ar vrea să joace în naționala Turciei. Nu e o veste bună, dar i-am spus să se mai gândească. Acolo sunt niște jucători pe care eu i-am promovat, Caglar Soyuncu, Mert Muldur, Merih Demiral. E mai greu să intre acolo.
La naționala României era mai ușor pentru că se ajunge la o schimbare de generație și sunt jucătorii aceștia de la tineret, care ar fi trebuit să facă pasul la prima echipă”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit fanatik.ro.
