Umit Akdag și-a hotărât viitorul! Decizia luată de fotbalistul dorit la națională de Mircea Lucescu - Antena Sport

Umit Akdag a reprezentat România la Campionatul European sub 21 de ani din Slovacia, însă fundașul nu a confirmat că va dori să continue și la naționala de seniori a tricolorilor.

Mircea Lucescu a mers în Turcia pentru a discuta personal cu fotbalistul legitimat la Alanyaspor. Mai mult decât atât, jucătorul în vârstă de 21 de ani și-a anunțat intențiile pentru viitor.

Umit Akdag nu vrea să joace pentru naționala României

Cu evoluții bune pentru selecționata sub 21 de ani a României, Umit Akdag a dat de înțeles că nu va dori să îmbrace tricoul naționalei de seniori. Fotbalistul ar fi ales să joace pentru selecționata Turciei.

Mircea Lucescu a mers personal pentru a discuta cu fundașul central, iar răspunsul acestuia nu l-a încântat pe actualul selecționer al naționalei de fotbal a României.

„Am vorbit și cu Akdag. Special m-am dus să discut cu el, să văd care e situația. Din nefericire pentru el, părinții lui, care au făcut ceva bani în România, s-au retras în Turcia.