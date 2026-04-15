Pe cine şi-a dorit Mircea Lucescu în locul său la naţională, înainte să moară. Nu e Gică Hagi

Florin Prunea a dezvăluit pe cine şi-a dorit Mircea Lucescu în locul său la naţională, înainte să moară. Fostul selecţioner, care a decedat în urmă cu o săptămână, a purtat o discuţie cu Răzvan Burleanu, preşedintele FRF.
Gică Hagi urmează să fie numit selecţionerul României la finalul acestei săptămâni, după şedinţa Comitetului Executiv de joi. “Regele” urmează să-i ia locul lui Mircea Lucescu, cel care şi-a încheiat mandatul pe banca “tricolorilor” cu puţin timp înainte să moară.
Mircea Lucescu l-a vrut pe Daniel Pancu în locul său la naţională
Florin Prunea a transmis că Mircea Lucescu l-a vrut pe Daniel Pancu la echipa naţională, ca succesor al său. Fostul portar a dezvăluit că înainte să moară, “Il Luce” a purtat o discuţie cu Răzvan Burleanu, iar numele propus nu a fost cel al lui Gică Hagi.
“Știți că nea Mircea, înainte să se prăpădească, i-a zis lui Burleanu că singurul antrenorul pentru care ar garanta el la națională e Pancu? Pe cuvântul meu de onoare! <<Pe cine?>> / <<Eu pe Pancu l-aș vedea>>. Pe cuvântul meu de onoare!”, a declarat Florin Prunea, conform iamsport.ro.
Daniel Pancu a fost elevul lui Mircea Lucescu timp de patru ani, la Rapid şi Beşiktaş. Acesta o antrenează în prezent pe CFR Cluj, pe care a reuşit să o califice în play-off, după ce clujenii au avut un start dezastruos de sezon.
Daniel Pancu a fost selecţionerul naţionalei U21, înainte să semneze cu CFR Cluj, în toamnă. Alături de “tricolorii mici”, antrenorul a participat la EURO 2025, unde naţionala s-a oprit în grupe, după trei înfrângeri la rând, cu Italia U21, Spania U21 şi Slovacia U21.
Tragedia care a lovit echipa națională, moartea lui Mircea Lucescu, a amânat cu o săptămână venirea lui Gică Hagi ca selecționer al României. Însă datele „problemei” rămân aceleași: Comitetul Executiv îl va valida joi, pe 16 aprilie, într-o ședință. Iar ziua următoare va avea loc prezentarea oficială.
