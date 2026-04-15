Pe cine şi-a dorit Mircea Lucescu în locul său la naţională, înainte să moară. Nu e Gică Hagi

Viviana Moraru Publicat: 15 aprilie 2026, 11:36

Mircea Lucescu / Profimedia

Florin Prunea a dezvăluit pe cine şi-a dorit Mircea Lucescu în locul său la naţională, înainte să moară. Fostul selecţioner, care a decedat în urmă cu o săptămână, a purtat o discuţie cu Răzvan Burleanu, preşedintele FRF.

Gică Hagi urmează să fie numit selecţionerul României la finalul acestei săptămâni, după şedinţa Comitetului Executiv de joi. “Regele” urmează să-i ia locul lui Mircea Lucescu, cel care şi-a încheiat mandatul pe banca “tricolorilor” cu puţin timp înainte să moară.

Mircea Lucescu l-a vrut pe Daniel Pancu în locul său la naţională

Florin Prunea a transmis că Mircea Lucescu l-a vrut pe Daniel Pancu la echipa naţională, ca succesor al său. Fostul portar a dezvăluit că înainte să moară, “Il Luce” a purtat o discuţie cu Răzvan Burleanu, iar numele propus nu a fost cel al lui Gică Hagi.

“Știți că nea Mircea, înainte să se prăpădească, i-a zis lui Burleanu că singurul antrenorul pentru care ar garanta el la națională e Pancu? Pe cuvântul meu de onoare! <<Pe cine?>> / <<Eu pe Pancu l-aș vedea>>. Pe cuvântul meu de onoare!”, a declarat Florin Prunea, conform iamsport.ro.

Daniel Pancu a fost elevul lui Mircea Lucescu timp de patru ani, la Rapid şi Beşiktaş. Acesta o antrenează în prezent pe CFR Cluj, pe care a reuşit să o califice în play-off, după ce clujenii au avut un start dezastruos de sezon.

Daniel Pancu a fost selecţionerul naţionalei U21, înainte să semneze cu CFR Cluj, în toamnă. Alături de “tricolorii mici”, antrenorul a participat la EURO 2025, unde naţionala s-a oprit în grupe, după trei înfrângeri la rând, cu Italia U21, Spania U21 şi Slovacia U21.

Tragedia care a lovit echipa națională, moartea lui Mircea Lucescu, a amânat cu o săptămână venirea lui Gică Hagi ca selecționer al României. Însă datele „problemei” rămân aceleași: Comitetul Executiv îl va valida joi, pe 16 aprilie, într-o ședință. Iar ziua următoare va avea loc prezentarea oficială.

Peter Magyar a luat la ţintă doi politicieni din România. "O trădare, atât în Ungaria, cât şi în Transilvania"Peter Magyar a luat la ţintă doi politicieni din România. "O trădare, atât în Ungaria, cât şi în Transilvania"
Recomandări

Reușește "U" Cluj să câștige titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
Observator
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
Rinat Ahmetov, un nou gest de milioane după ce a fost la priveghiul lui Mircea Lucescu. I-a îndeplinit visul fotbalistului care l-a elogiat pe „Il Luce”
Fanatik.ro
Rinat Ahmetov, un nou gest de milioane după ce a fost la priveghiul lui Mircea Lucescu. I-a îndeplinit visul fotbalistului care l-a elogiat pe „Il Luce”
11:23

Ce riscă Raphinha după declaraţiile dure de la finalul meciului Atletico – Barcelona 1-2! Anunţul spaniolilor
11:18

“Te-ai întoarce la Rapid?” Răspunsul ferm dat de Marius Şumudică, după anunţul posibilei plecări a lui Costel Gâlcă
10:38

Olimpiu Moruţan, apărat de conducerea Rapidului după evoluţiile modeste: “Toată echipa a jucat slab”
10:30

Mihai Stoica i-a dat replica lui Alex Chipciu: “Se contrazice singur”
10:21

Anunţul selecţionerului Iranului despre participarea la World Cup 2026: “Cu cât situaţia e mai normală…”
10:15

Carlo Ancelotti l-a întrebat pe preşedintele Braziliei dacă Neymar trebuie convocat la World Cup 2026! Reacţia şefului de stat
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj 2 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 3 Mirel Rădoi pleacă de la FCSB la finalul sezonului! Ce a declanșat conflictul cu Gigi Becali 4 A venit răspunsul de la UEFA, după plângerea depusă de Barcelona la adresa lui Istvan Kovacs 5 Reacția lui Gică Popescu după ce Marica s-a plâns că nu a fost consultat în numirea lui Stoican 6 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”