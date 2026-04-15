Pe cine şi-a dorit Mircea Lucescu în locul său la naţională, înainte să moară. Nu e Gică Hagi

Florin Prunea a dezvăluit pe cine şi-a dorit Mircea Lucescu în locul său la naţională, înainte să moară. Fostul selecţioner, care a decedat în urmă cu o săptămână, a purtat o discuţie cu Răzvan Burleanu, preşedintele FRF.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Hagi urmează să fie numit selecţionerul României la finalul acestei săptămâni, după şedinţa Comitetului Executiv de joi. “Regele” urmează să-i ia locul lui Mircea Lucescu, cel care şi-a încheiat mandatul pe banca “tricolorilor” cu puţin timp înainte să moară.

Mircea Lucescu l-a vrut pe Daniel Pancu în locul său la naţională

Florin Prunea a transmis că Mircea Lucescu l-a vrut pe Daniel Pancu la echipa naţională, ca succesor al său. Fostul portar a dezvăluit că înainte să moară, “Il Luce” a purtat o discuţie cu Răzvan Burleanu, iar numele propus nu a fost cel al lui Gică Hagi.

“Știți că nea Mircea, înainte să se prăpădească, i-a zis lui Burleanu că singurul antrenorul pentru care ar garanta el la națională e Pancu? Pe cuvântul meu de onoare! <<Pe cine?>> / <<Eu pe Pancu l-aș vedea>>. Pe cuvântul meu de onoare!”, a declarat Florin Prunea, conform iamsport.ro.

Daniel Pancu a fost elevul lui Mircea Lucescu timp de patru ani, la Rapid şi Beşiktaş. Acesta o antrenează în prezent pe CFR Cluj, pe care a reuşit să o califice în play-off, după ce clujenii au avut un start dezastruos de sezon.