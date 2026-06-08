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Schimbare la naționala Braziliei! S-a accidentat și va rata Mondialul. Ancelotti a convocat deja alt jucător

Daniel Işvanca Publicat: 8 iunie 2026, 8:42

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Schimbare la naționala Braziliei! S-a accidentat și va rata Mondialul. Ancelotti a convocat deja alt jucător

Carlo Ancelotti / Profimedia

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Schimbare importantă în lotul naționalei Braziliei cu doar trei zile înainte de startul Campionatului Mondial. Carlo Ancelotti a fost nevoit să cheme la lot un alt jucător, după ce unul dintre cei aflați în SUA s-a accidentat.

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Este vorba de Wesley, care are probleme de ordin muscular ce necesită o atenție deosebită. Din acest motiv, selecționerul a luat decizia de a chema un alt fotbalist.

  • World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Ederson, convocat în locul lui Wesley la naționala Braziliei

Problemele musculare ale lui Wesley i-au dat mari bătăi de cap lui Carlo Ancelotti, care a fost nevoit să facă o modificare importantă în lotul naționalei Braziliei, cu doar trei zile înainte de startul turneului final.

Fotbalistul nu va mai evolua la Mondial și a fost deja înlocuit cu Ederson, jucătorul care a bătut palma acum câteva zile cu cei de la Manchester United.

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Lotul complet al Braziliei pentru Cupa Mondială

  • Portari: Alisson, Ederson, Weverton;
  • Fundași: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Ederson;
  • Mijlocași: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta;
  • Atacanți: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr., Raphinha, Rayan, Vinicius Jr.
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