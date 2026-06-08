Schimbare la naționala Braziliei! S-a accidentat și va rata Mondialul. Ancelotti a convocat deja alt jucător

Schimbare importantă în lotul naționalei Braziliei cu doar trei zile înainte de startul Campionatului Mondial. Carlo Ancelotti a fost nevoit să cheme la lot un alt jucător, după ce unul dintre cei aflați în SUA s-a accidentat.

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Este vorba de Wesley, care are probleme de ordin muscular ce necesită o atenție deosebită. Din acest motiv, selecționerul a luat decizia de a chema un alt fotbalist.

World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Ederson, convocat în locul lui Wesley la naționala Braziliei

Problemele musculare ale lui Wesley i-au dat mari bătăi de cap lui Carlo Ancelotti, care a fost nevoit să facă o modificare importantă în lotul naționalei Braziliei, cu doar trei zile înainte de startul turneului final.

Fotbalistul nu va mai evolua la Mondial și a fost deja înlocuit cu Ederson, jucătorul care a bătut palma acum câteva zile cu cei de la Manchester United.

Brazil confirm Manchester United bound midfielder Ederson has been called up to their World Cup squad to replace Wesley, who has a muscle injury 🔴 pic.twitter.com/SSrSB29x77

— Sky Sports Football (@SkyFootball) June 7, 2026