"Va ieşi fum alb!" Mihai Stoica ştie ce va decide Edi Iordănescu, după EURO 2024! Verdict clar despre viitorul selecţionerului - Antena Sport

„După ce am antrenat toate nivelurile fotbalului de club românesc, mi-am îndeplinit mereu obiectivele și în final am câștigat campionatul. Conducerea naționalei României mi s-a părut următorul pas normal. Am atins obiectivul pe care îl aveam, calificarea la EURO 2024.

Așadar, pentru viitor, mi se pare cumva un pas evident să accept provocarea într-o ligă europeană, la nivel de club, și sunt pe deplin pregătit pentru acest tip de provocare. În acest moment sunt concentrat pe această oportunitate incredibilă pe care o avem eu și echipa mea, EURO 2024.

Îmi place meseria de antrenor principal al naționalei României, nu aș spune „nu” unei provocări similare, dar trebuie să recunoaștem că antrenarea unei echipe de club oferă o gamă mai largă de posibilități de a ne pune în practică abilitățile. Există mai mult timp pentru a pregăti jucătorii, pentru a construi chimie pe teren și în afara terenului și, de asemenea, modalități de îmbunătățire a echipei prin transferuri”, a declarat Edi Iordănescu, pentru portughezii de la abola.pt.