Verdict categoric după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională: "E mult mai bun decât Miculescu" - Antena Sport

Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile României cu Bosnia şi San Marino, din preliminariile World Cup 2026. Partida cu San Marino, ultima din această campanie de calificare, se joacă pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

De la Rapid, Marian Aioani şi Claudiu Petrila au fost convocaţi. Cu toate acestea, Alex Dobre, jucător care a fost prezent la ultimele acţiuni, a fost lăsat acasă de Mircea Lucescu.

Victor Angelescu, după ce Alex Dobre a fost lăsat acasă de Mircea Lucescu: “E mult mai bun decât Miculescu”

Victor Angelescu, acţionarul minoritar al celor de la Rapid, este de părere că Alex Dobre este unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1 şi l-a adus în discuţie şi pe David Miculescu, jucător care a fost convocat pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino.

Din punctul său de vedere, Alex Dobre este un jucător mai bun decât fotbalistul celor de la FCSB:

“Nu cred că există niciun fel de comparaţie între Dobre şi Miculescu. Dobre e mult mai bun decât Miculescu.