Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Verdict categoric după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională: "E mult mai bun decât Miculescu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Verdict categoric după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională: “E mult mai bun decât Miculescu”

Verdict categoric după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională: “E mult mai bun decât Miculescu”

Publicat: 12 noiembrie 2025, 13:38

Comentarii
Verdict categoric după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională: E mult mai bun decât Miculescu

Alex Dobre, în timpul unui meci al naţionalei României / Sport Pictures

Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile României cu Bosnia şi San Marino, din preliminariile World Cup 2026. Partida cu San Marino, ultima din această campanie de calificare, se joacă pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De la Rapid, Marian Aioani şi Claudiu Petrila au fost convocaţi. Cu toate acestea, Alex Dobre, jucător care a fost prezent la ultimele acţiuni, a fost lăsat acasă de Mircea Lucescu.

Victor Angelescu, după ce Alex Dobre a fost lăsat acasă de Mircea Lucescu: “E mult mai bun decât Miculescu”

Victor Angelescu, acţionarul minoritar al celor de la Rapid, este de părere că Alex Dobre este unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1 şi l-a adus în discuţie şi pe David Miculescu, jucător care a fost convocat pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino.

Din punctul său de vedere, Alex Dobre este un jucător mai bun decât fotbalistul celor de la FCSB:

“Nu cred că există niciun fel de comparaţie între Dobre şi Miculescu. Dobre e mult mai bun decât Miculescu.

Reclamă
Reclamă

Dobre e de departe cea mai bună bandă dreapta. Şi cifrele o spun, din toate punctele de vedere, viteză, forţă. Miculescu e un jucător foarte bun, dar Dobre e clar că e cel mai bun jucător al Rapidului în momentul de faţă, e unul dintre cei mai buni jucători de campionat.

Are 9 goluri, 0 penalty-uri şi dacă nu mă înşel, toate din acţiune. E unul dintre cei mai buni din campionat”, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.

  • 2,3 milioane de euro este cota de piaţă a lui Alex Dobre în acest moment, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
  • 11 goluri în 17 meciuri în toate competiţiile a înscris Alex Dobre în acest sezon pentru Rapid, 9 dintre ele fiind înscrise în Liga 1
Analist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușmanAnalist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușman
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Observator
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul despre averea compozitorului
Fanatik.ro
Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul despre averea compozitorului
16:42
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 noiembrie
16:37
Ricardo Cadu, dezvăluiri din trecutul lui Filipe Coelho. Ce şanse are Craiova la titlu cu el antrenor: “Eu cred…”
16:33
Demisia lui Mirel Rădoi l-a șocat: „Chiar nu m-am așteptat”
16:19
VideoGrand Prix, ediţia 33: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Braziliei
16:16
Raul Rusescu a “explodat” în scandalul momentului: “La puşcărie! Îi dădeam cu ghetele în cap”
16:16
Clubul care a evoluat în Liga 1, exclus din toate competițiile din România! De ce s-a ajuns la această situație
Vezi toate știrile
1 A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club 2 FotoGestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! 3 Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!” 4 Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor 5 Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente 6 Umilitor! Cum au tratat ziarele din Portugalia numirea lui Coelho la Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România