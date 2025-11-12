Verdict categoric după ce Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu la naţională: "E mult mai bun decât Miculescu" - Antena Sport

Alex Dobre nu a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile României cu Bosnia şi San Marino, din preliminariile World Cup 2026. Partida cu San Marino, ultima din această campanie de calificare, se joacă pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
De la Rapid, Marian Aioani şi Claudiu Petrila au fost convocaţi. Cu toate acestea, Alex Dobre, jucător care a fost prezent la ultimele acţiuni, a fost lăsat acasă de Mircea Lucescu.
Victor Angelescu, după ce Alex Dobre a fost lăsat acasă de Mircea Lucescu: “E mult mai bun decât Miculescu”
Victor Angelescu, acţionarul minoritar al celor de la Rapid, este de părere că Alex Dobre este unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1 şi l-a adus în discuţie şi pe David Miculescu, jucător care a fost convocat pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino.
Din punctul său de vedere, Alex Dobre este un jucător mai bun decât fotbalistul celor de la FCSB:
“Nu cred că există niciun fel de comparaţie între Dobre şi Miculescu. Dobre e mult mai bun decât Miculescu.
Dobre e de departe cea mai bună bandă dreapta. Şi cifrele o spun, din toate punctele de vedere, viteză, forţă. Miculescu e un jucător foarte bun, dar Dobre e clar că e cel mai bun jucător al Rapidului în momentul de faţă, e unul dintre cei mai buni jucători de campionat.
Are 9 goluri, 0 penalty-uri şi dacă nu mă înşel, toate din acţiune. E unul dintre cei mai buni din campionat”, a declarat Victor Angelescu, potrivit primasport.ro.
- 2,3 milioane de euro este cota de piaţă a lui Alex Dobre în acest moment, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
- 11 goluri în 17 meciuri în toate competiţiile a înscris Alex Dobre în acest sezon pentru Rapid, 9 dintre ele fiind înscrise în Liga 1
- Momentul care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să plângă la World Cup 1994: “Doamne, de când aştept momentul ăsta”
- “Tragic și traumatizant”. Ilie Dumitrescu a spus ce a trădat-o pe România în sfertul de coșmar cu Suedia din ’94
- Alex Chipciu: “Meciul cu Bosnia va fi mai greu decât cu Austria. Trebuie să avem alte arme”
- “Cel mai important meci” Valentin Mihăilă a spus care e obiectivul naţionalei înaintea partidei cu Bosnia
- “Avem de luat o revanşă”. Denis Drăguş, discurs ferm înainte de Bosnia – România. Ce a spus despre şansele de calificare