Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia şi San Marino - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia şi San Marino

Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia şi San Marino

Publicat: 7 noiembrie 2025, 13:36

Comentarii
Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia şi San Marino

Mircea Lucescu, înainte de un meci / Sport Pictures

Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia şi San Marino din Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Partida cu San Marino de pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marea absenţă a lui Lucescu pentru dubla cu Bosnia şi San Marino este Nicolae Stanciu. Il Luce nu a apelat încă nici la Radu Drăguşin. Singurele mutări surprinzătoare ale lui Lucescu sunt cele ale lui Marian Aioani şi Claudiu Petrila, jucătorii Rapidului.

În schimb, Lucescu se va baza pe Denis Drăguş şi pe Ionuţ Radu. Lucescu l-a convocat şi pe Răzvan Marin, în ciuda discuţiilor apărute după meciul cu Austria. De la FCSB, selecţionerul de 80 de ani a chemat cinci jucători, Ştefan Târnovanu, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu şi Daniel Bîrligea.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Reclamă
Reclamă
  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Cum se poate România califica direct la World Cup 2026

Cu două meciuri rămase din această grupă de calificare, România mai are şanse matematice de a încheia pe primul loc, adică de a se califica direct la World Cup 2026, turneu final care va fi găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic şi care va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiuBlack Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
Reclamă

Tricolorii lui Mircea Lucescu trebuie să câştige meciurile rămase, cu Bosnia şi cu San Marino, urmând să ajungă la 16 puncte.

Pentru a termina pe primul loc, România are nevoie ca Austria să piardă sau să facă egal cu Cipru şi să piardă cu Bosnia. De asemenea, Austria poate face egal cu Bosnia, atâta timp cât pierde meciul cu Cipru.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Observator
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Mihai Stoica, virulent după Basel – FCSB 3-1. „Rezultatul e mai mult decât mincinos. Două goluri ultra-norocoase”. L-a propus pe Olaru în locul lui Shaqiri! Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Stoica, virulent după Basel – FCSB 3-1. „Rezultatul e mai mult decât mincinos. Două goluri ultra-norocoase”. L-a propus pe Olaru în locul lui Shaqiri! Exclusiv
14:25
Când se joacă FCSB – Dinamo și Univ. Craiova – CFR Cluj? Programul complet al etapelor 18 și 19
14:07
Manuel Pellegrini propune o nouă regulă în fotbalul mondial. Ideea inovatoare: “Ar face sportul mai dinamic”
13:20
“V-ați bucurat că a pierdut FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Mihai Rotaru după victoria Universității Craiova
13:11
Mihai Stoica l-a făcut praf pe Louis Munteanu după ce a cerut un salariu uriaş la FCSB
12:50
Ilie Dumitrescu nu vrea să audă de decizia lui Gigi Becali! “Nu sunt mulţi la nivelul lui”
12:48
Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 3 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 4 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 5 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1 6 Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență