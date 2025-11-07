Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia şi San Marino - Antena Sport

Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia şi San Marino din Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Partida cu San Marino de pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Marea absenţă a lui Lucescu pentru dubla cu Bosnia şi San Marino este Nicolae Stanciu. Il Luce nu a apelat încă nici la Radu Drăguşin. Singurele mutări surprinzătoare ale lui Lucescu sunt cele ale lui Marian Aioani şi Claudiu Petrila, jucătorii Rapidului.
În schimb, Lucescu se va baza pe Denis Drăguş şi pe Ionuţ Radu. Lucescu l-a convocat şi pe Răzvan Marin, în ciuda discuţiilor apărute după meciul cu Austria. De la FCSB, selecţionerul de 80 de ani a chemat cinci jucători, Ştefan Târnovanu, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu şi Daniel Bîrligea.
Lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;
MIJLOCAȘI
- Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
ATACANȚI
- Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).
Cum se poate România califica direct la World Cup 2026
Cu două meciuri rămase din această grupă de calificare, România mai are şanse matematice de a încheia pe primul loc, adică de a se califica direct la World Cup 2026, turneu final care va fi găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic şi care va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
Tricolorii lui Mircea Lucescu trebuie să câştige meciurile rămase, cu Bosnia şi cu San Marino, urmând să ajungă la 16 puncte.
Pentru a termina pe primul loc, România are nevoie ca Austria să piardă sau să facă egal cu Cipru şi să piardă cu Bosnia. De asemenea, Austria poate face egal cu Bosnia, atâta timp cât pierde meciul cu Cipru.
