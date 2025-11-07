Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia şi San Marino - Antena Sport

Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile decisive ale României cu Bosnia şi San Marino din Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Partida cu San Marino de pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Marea absenţă a lui Lucescu pentru dubla cu Bosnia şi San Marino este Nicolae Stanciu. Il Luce nu a apelat încă nici la Radu Drăguşin. Singurele mutări surprinzătoare ale lui Lucescu sunt cele ale lui Marian Aioani şi Claudiu Petrila, jucătorii Rapidului.

În schimb, Lucescu se va baza pe Denis Drăguş şi pe Ionuţ Radu. Lucescu l-a convocat şi pe Răzvan Marin, în ciuda discuţiilor apărute după meciul cu Austria. De la FCSB, selecţionerul de 80 de ani a chemat cinci jucători, Ştefan Târnovanu, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu şi Daniel Bîrligea.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI