Victor Piţurcă, despre Gică Hagi: “Zeu în fotbalul românesc!” Ce crede că se va întâmpla cu el selecţioner

S-a spus că şi Victor Piţurcă a fost ofertat de Gică Hagi să vină alături de el la FRF. Nu se ştie încă ce răspus a primit de la Piţi, cert este însă că fostul selecţioner crede că “Regele” va aduce succesul scontat la naţională.
Mai mult, Piţurcă îl laudă pe Hagi, despre care spune că este “zeu” în fotbalul românesc. Asta înseamnă că fanii vor vrea rezultate mari de la echipa naţională.
“De-a lungul timpului, indiferent de cine a venit la echipa națională lumea a avut așteptări mari. Vor fi așteptări și mai mari de la Gică Hagi. Vă imaginați că el este un zeu în fotbalul românesc, așa că lumea va avea așteptări mari.
Gică Hagi și-a dat acordul la echipa națională, înseamnă că și-a dorit acest lucru. El a fost un jucător fantastic, e un antrenor care a muncit cu foarte mulți tineri care au ajuns ulterior la echipa națională, deci sunt numai avantaje prin venirea lui Gică Hagi la echipa națională.
Nu va fi ușor deloc, pentru că e o perioadă dificilă pentru echipa națională, însă eu îmi pun speranța că Gică va veni cu o strategie nouă, cu niște lucruri noi, cu anumiți jucători pe care el îi cunoaște foarte bine.
Cred că lucrurile vor lua o turnură favorabilă la echipa națională, dar și în fotbalul românesc”, a spus Victor Pițurcă, citat de sport.ro.
