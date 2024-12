Edi Iordănescu a anunţat unde va merge să antreneze. Vestea venită cu puţin timp în urmă - Antena Sport

Am spus când am plecat că mai este de muncă, mai sunt lucruri de pus la punct. Acum e un antrenor cu o experienţă deosebită şi sunt sigur că poate să continue să construiască. E clar că am lăsat o echipă unită, o echipă definită, performantă. O echipă cu un potenţial mare de creştere”, a declarat Edi Iordănescu, conform fanatik.ro.