"Mi-a zis MM: 'Ești nebun?'" Gigi Becali, pronostic uriaș pentru România la EURO 2024! Până în ce fază vor ajunge tricolorii - Antena Sport

Gigi Becali, pronostic uriaș pentru România la EURO 2024! Hepta Gigi Becali a venit cu un pronostic uriaș pentru România la EURO 2024! Patronul de la FCSB este de părere că tricolorii lui Edi Iordănescu pot scrie istorie la turneul final. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România se află acum pe primul loc în grupa E, după victoria istorică cu Ucraina. Pentru elevii lui Edi Iordănescu urmează meciul cu Belgia, care este programat sâmbătă, de la ora 22:00. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Gigi Becali, pronostic uriaș pentru România la EURO 2024! Gigi Becali a dezvăluit că, în opinia sa, România va ajunge în finala Campionatului European. Patronul campioanei a recunoscut că a avut o discuție cu Mihai Stoica, oficialul grupării, pe această temă. Lui „MM” nu i-a venit să creadă atunci când Gigi Becali a spus ce crede că se va întâmpla la EURO. „Eu l-am întrebat pe MM și i-am zis: ‘Să vedem, Gigi, că noi jucăm acum, dar dacă ajungem în finală?’ MM a zis: ‘Băi, Gigi, tu ești nebun? De unde poți să știi ce e la fotbal?’ El a zis: ‘Păi jucăm, ne calificăm de pe locul 2 și putem să picăm cu Olanda’. Păi și ce? Batem Olanda. E nebunia mea, îți dai seama. MM a zis: ‘Băi, Gigi, tu ești nebun’. Reclamă

Reclamă 4

Eu așa sunt. Mie nu îmi plac lucrurile mici. ‘Bă, Mihai, ești nebun la cap? Ce mare lucru e’. El a zis: ‘Hai, bă, Gigi… înseamnă că nu știi ce echipe sunt’. Adevărul e că nu știu. De ce să ne calificăm de pe locul 2? Ne calificăm de pe locul 1, de ce să nu o batem noi pe Belgia?

Uite, pe locul 1 terminăm. Eu așa am visat tot timpul. Eu niciodată nu am visat lucruri mici. Vezi și la mașini. Când mi-am luat, mi-am luat de 500 de mii. Eu așa am învățat de la tată. ‘Oaia mare, capra mare, pulpa mare„, a spus Gigi Becali, la fanatik.ro.

Denis Drăguș, pronostic uriaș înainte de meciul care îi poate duce pe tricolori în „optimi”

Dat fiind faptul că România are un golaveraj excelent după victoria istorică cu Ucraina, un egal ar putea duce selecționata lui Edi Iordănescu în optimile turneului. De asemenea, o victorie ar califica România în fazele eliminatorii.

Reclamă

De notat este faptul că în fazele eliminatorii se califică primele 2 naționale din fiecare grupă, dar și cele mai bune 4, din 6, selecționate care se clasează pe locul 3, în ordinea punctelor. Având în vedere miza meciului, Denis Drăguș a venit cu un pronostic uriaș: „(n.r. Denis, un pronostic pentru meciul cu Belgia?) 2-0! Pentru noi!”, a spus Denis Drăguș, citat de prosport.ro, după conferința de presă premergătoare partidei de sâmbătă. Denis Drăguș a avut o prestație excelentă în meciul cu Ucraina, la debutul la EURO 2024. Atacantul echipei naționale a marcat al 2-lea gol al duelului, după ce a primit o pasă excelentă în fața porții.