Mihăiţă Neşu, înainte de România - Olanda: "Pare o echipă un pic sub nivelul arătat în ultimii ani" - Antena Sport

Mihăiţă Neşu a vorbit înainte de România – Olanda despre şansele tricolorilor să ajungă în sferturile de finală ale EURO 2024. Meciul cu batavii e marţi, de la ora 19:00, live text pe as.ro. Fostul jucător de la Utrecht nu mai are prieteni la echipa naţională a Olandei.

„Da, mă uit. Am văzut multe meciuri, nu chiar pe toate, dar meciurile României le-am văzut. Sunt foarte fericit pentru parcursul lor și pentru toată atmosfera care s-a creat în jurul echipei naționalei. E adevărat cum i-a numit Edi Iordănescu, e o generație de suflet, chiar s-a creat ca o aură în jurul lor, de dragoste și de bucurie din partea oamenilor, și sper să-i ducă în continuare mai departe, cât mai departe.

Mihăiţă Neşu, înainte de România – Olanda: „Pare o echipă un pic sub nivelul arătat în ultimii ani”

Olanda e favorită, am citit că și Edi a declarat asta, nu poate nimeni să ascundă lucrul ăsta. Dar noi, așa cum ne-am autodepășit în ultimii ani, poate reușim și acum. Uite, la meciul din Elveția, am jucat prost, dar până la urmă nu am pierdut și vezi că Elveția bate pe toată lumea, numai pe noi nu a reușit. Îmi doresc din tot sufletul ca băieții să se autodepășească și să facă un meci la fel de bun ca acela cu Ucraina. Chiar și partida cu Belgia mi-a plăcut, doar că nu au mai avut eficiență.

Are o combinație de jucători care pot face oricând diferența și niște jucători mai de nivel mediu, să zic așa. Pare o echipă un pic sub nivelul arătat în ultimii ani, așa e. Doamne ferește!, să nu ne arate acum că nu e așa. Dar e important ca echipa noastră să facă mai mult decât a făcut până acum. Deși băieții au făcut mult și până acum, sacrificiu, luptă multă. Eu sper să ne intereseze mai mult de noi și mai puțin de olandezi. Îi știm, i-am văzut, sperăm să trecem mai departe, să avem șansa asta.

Mi se pare că avem o șansă mult mai bună decât dacă picam cu Franța. Chiar dacă nici Franța nu a jucat extraordinar, dar cu ei era greu. Franța, Germania, Spania sunt un nivel peste toate celelalte echipe”, a spus Neşu, citat de gsp.ro.