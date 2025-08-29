6 lucruri despre Go Ahead Eagles, viitoarea adversară a FCSB-ului: fosta „Be Quick”, 4 titluri și o Cupă câștigată dramatic! - Antena Sport

Închide meniul
6 lucruri despre Go Ahead Eagles, viitoarea adversară a FCSB-ului: fosta „Be Quick”, 4 titluri și o Cupă câștigată dramatic!

Ionuţ Axinescu Publicat: 29 august 2025, 18:47

Go Ahead Eagles, după ce a cucerit Cupa Olandei

FCSB va juca în Europa League împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles. Dintre toate adversarele românilor, formația din Deventer este singura al cărei lot este mai slab cotat decât cel al echipei lui Charalambous (28,25 milioane de euro vs. 48,43 milioane de euro, potrivit estimărilor Transfermarkt).

Antrenată de Melvin Boel, un tehnician în vârstă de doar 38 de ani, Go Ahead Eagles este o apariție inedită în Europa.

1. Întâi Be Quick, apoi Go Ahead! „Vulturi”, ceva mai târziu

Clubul s-a înființat în 1902, sub numele de Be Quick (Fii rapid!). Și-a schimbat denumirea în Go Ahead (Mergi Înainte!) trei ani mai târziu, iar Eagles (Vulturii) a fost adăugat abia în 1971. Culmea, un scoțian (Barry Hughes), antrenor principal în acea perioadă, a propus adăugarea „vulturilor” în numele echipei, care este folosit și astăzi.

2. Deventer, unul dintre cele mai vechi orașe din Olanda

Go Ahead Eagles vine din orașul Deventer, care are circa 100.000 de locuitori. Este unul dintre cele mai vechi orașe din Olanda, atestat prima oară în anul 768. Oraș important în Evul Mediu, port care avea legături cu marile rute comerciale din Europa, Deventer păstrează și azi „dovezi” ale acelor vremuri, cu străzile înguste și numeroase clădiri istorice.

3. Go Ahead Eagles are patru titluri naționale!

Viitoarea adversară a FCSB-ului are patru titluri câștigate în Olanda, ce-i drept, toate cucerite înainte de Al Doilea Război Mondial. Ultimul l-a luat în sezonul 1932-1933, când Go Ahead Eagles le-a întrecut pe Feyenoord, PSV Eindhoven, Telstar și Velocitas 1897!

4. A câștigat Cupa Olandei în aprilie, după ce a egalat în minutul 90+9!

După titlul din 1933, au urmat 92 de ani fără trofeu pentru Go Ahead. În luna aprilie a acestui an, „vulturii” au câștigat Cupa Olandei după o finală dramatică împotriva lui AZ Alkmaar. Condusă cu 0-1, Go Ahead a egalat în minutul 90+9, printr-un penalty transformat de Mats Deijl! S-a ajuns la lovituri de departajare, unde echipa din Deventer s-a impus cu 4-2, a luat Cupa și așa s-a calificat direct în grupa de Europa League.

5. Echipa care i-a lansat pe Overmars și Erik ten Hag

Deși e un club mic, cu buget și salarii mult sub marile forțe din Olanda, a dat două nume importante în fotbal. Marc Overmars, fostul jucător al lui Ajax, Arsenal sau Barcelona, și-a început cariera la Go Ahead Eagles, unde și-a și terminat-o, de altfel, în 2009.

De asemenea, tehnicianul Erik ten Hag, fost la Manchester United și acum pe banca lui Leverkusen, și-a început cariera de antrenor la Deventer. În sezonul 2012-2013, Ten Hag a promovat-o pe Go Ahead Eagles în prima ligă, după care a preluat echipa a doua a lui Bayern Munchen.

6. Go Ahead în Europa: anul trecut, eliminată de Brann Bergen

Go Ahead Eagles este la abia al șaselea său sezon în cupele europene. Prima oară a jucat în stagiunea 1965-1966, în Cupa Cupelor, unde a fost eliminată de Celtic (0-7) la general. În sezonul trecut, trupa din Deventer a evoluat în al doilea tur preliminar din UEFA Conference League, dar a pierdut cu norvegienii de la Brann Bergen (1-2 la general).

În total, Go Ahead a jucat 12 meciuri pe teren propriu (unde o va întâlni și pe FCSB) în cupele europene: a câștigat trei, a remizat în șapte și a pierdut două. Cea mai consistentă victorie, un 5-0 cu Rouen, tocmai în 1968.

