6 lucruri despre Go Ahead Eagles, viitoarea adversară a FCSB-ului: fosta „Be Quick”, 4 titluri și o Cupă câștigată dramatic! - Antena Sport

FCSB va juca în Europa League împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles. Dintre toate adversarele românilor, formația din Deventer este singura al cărei lot este mai slab cotat decât cel al echipei lui Charalambous (28,25 milioane de euro vs. 48,43 milioane de euro, potrivit estimărilor Transfermarkt).

Antrenată de Melvin Boel, un tehnician în vârstă de doar 38 de ani, Go Ahead Eagles este o apariție inedită în Europa.

1. Întâi Be Quick, apoi Go Ahead! „Vulturi”, ceva mai târziu

Clubul s-a înființat în 1902, sub numele de Be Quick (Fii rapid!). Și-a schimbat denumirea în Go Ahead (Mergi Înainte!) trei ani mai târziu, iar Eagles (Vulturii) a fost adăugat abia în 1971. Culmea, un scoțian (Barry Hughes), antrenor principal în acea perioadă, a propus adăugarea „vulturilor” în numele echipei, care este folosit și astăzi.

2. Deventer, unul dintre cele mai vechi orașe din Olanda

Go Ahead Eagles vine din orașul Deventer, care are circa 100.000 de locuitori. Este unul dintre cele mai vechi orașe din Olanda, atestat prima oară în anul 768. Oraș important în Evul Mediu, port care avea legături cu marile rute comerciale din Europa, Deventer păstrează și azi „dovezi” ale acelor vremuri, cu străzile înguste și numeroase clădiri istorice.

3. Go Ahead Eagles are patru titluri naționale!

Viitoarea adversară a FCSB-ului are patru titluri câștigate în Olanda, ce-i drept, toate cucerite înainte de Al Doilea Război Mondial. Ultimul l-a luat în sezonul 1932-1933, când Go Ahead Eagles le-a întrecut pe Feyenoord, PSV Eindhoven, Telstar și Velocitas 1897!