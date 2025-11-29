Ciprian Marica este convins înainte de Farul - FCSB: "Vom avea surprize în play-off!" - Antena Sport

Ciprian Marica, acţionar la Farul, a vorbit despre duelul pe care echipa sa îl va disputa duminică seară, pe teren propriu, contra campioanei FCSB, în etapa cu numărul 18 din Liga 1. Formaţia roş-albastră are un sezon de coşmar şi are emoţii în ceea ce priveşte calificarea în play-off.

FCSB vine după un rezultat ruşinos la Belgrad, acolo unde Steaua Roşie s-a impus cu 1-0, în condiţiile în care sârbii au evoluat în inferioritate numerică mai bine de o oră.

Ciprian Marica, înainte de Farul – FCSB: “Avem un avantaj moral”

Echipa lui Charalambous şi Pintilii se află pe locul 10, cu 21 de puncte, după 17 etape, în timp ce Farul, cu 26 de puncte, ocupă locul 6, ultimul care asigură prezenţa în play-off, astfel încât formaţia roş-albastră are mare nevoie de victorie.

Ciprian Marica este de părere că sezonul acesta vom avea parte de echipe surpriză în play-off şi consideră că echipa sa are un moral bun înaintea acestei partide, mai ales că Farul s-a impus şi în tur, în meciul disputat în Ghencea. Cu toate acestea, fostul internaţional român nu scoate din calcul o revenire în formă a FCSB-ului în acest sezon:

“Eu cred că vom avea și surprize în play-off, adică echipe pe care nu le-am fi luat în calcul. Să sperăm că Farul va face o surpriză plăcută și vom fi în play-off. Astăzi suntem în play-off. Avem o etapă dificilă acum, acasă, cu FCSB. Avem un avantaj de moral pentru că am reușit să îi batem în deplasare, însă FCSB are cel mai bun lot și poate avea oricând o zi excelentă. Va fi stadionul plin, atmosfera va fi de partea noastră. Sper ca fanii să ne împingă de la spate.