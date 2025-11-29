Decizie surprinzătoare luată de FCSB! Ce se va întâmpla la meciul cu Feyenoord din Europa League - Antena Sport

FCSB va juca împotriva celor de la Feyenoord pe 11 decembrie, în etapa cu numărul 6 din grupa principală Europa League. Acesta va fi ultimul meci european din 2025 pentru campioana României, care traversează o perioadă cu adevărat complicată.

Pe lângă situaţia din campionat, acolo unde are emoţii pentru un loc de play-off la finalul sezonului regulat, FCSB nu merge bine nici în Europa League. Campioana României s-a impus doar în prima etapă, pe terenul lui Go Ahead Eagles, după care au urmat patru înfrângeri la rând, cu Young Boys, Bologna, Basel şi Steaua Roşie. În meciul de la Belgrad, FCSB a pierdut cu 1-0 după ce a jucat mai bine de o oră în superioritate numerică.

FCSB a pus la dispoziţie mai multe bilete pentru fanii lui Feyenoord

În mod normal, echipele gazdă trebuie să ofere 5% din capacitatea stadionului pentru fanii echipei oaspete. În cazul Arenei Naţionale, acolo unde FCSB joacă pe teren propriu, înseamnă 2820 de bilete. Cu toate acestea, presa din Olanda a anunţat că Feyenoord va primi mai multe.

Potrivit fr12.nl, FCSB şi-a dat acordul şi le-a oferit 4274 de bilete fanilor olandezi. Interesul pentru acest meci este unul foarte mare din partea fanilor lui Feyenoord, toate biletele oaspeţilor fiind vândute deja, potrivit sursei menţionate mai sus.

Feyenoord se află într-o situaţie asemănătoare cu FCSB în Europa League, cele două fiind vecine de clasament, diferenţa fiind făcută de golaveraj. De altfel, Feyenoord are un singur succes în ultimele şase partide, celelalte cinci partide fiind pierdute. Acest lucru nu îi va împiedica pe fanii olandezi să vină într-un număr mare la Bucureşti.