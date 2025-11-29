Decizie surprinzătoare luată de FCSB! Ce se va întâmpla la meciul cu Feyenoord din Europa League - Antena Sport

Închide meniul
Decizie surprinzătoare luată de FCSB! Ce se va întâmpla la meciul cu Feyenoord din Europa League

Publicat: 29 noiembrie 2025, 11:14

Jucătorii FCSB-ului, băgaţi în şedinţă de fani, după înfrângerea cu Steaua Roşie Belgrad / Sport Pictures

FCSB va juca împotriva celor de la Feyenoord pe 11 decembrie, în etapa cu numărul 6 din grupa principală Europa League. Acesta va fi ultimul meci european din 2025 pentru campioana României, care traversează o perioadă cu adevărat complicată.

Pe lângă situaţia din campionat, acolo unde are emoţii pentru un loc de play-off la finalul sezonului regulat, FCSB nu merge bine nici în Europa League. Campioana României s-a impus doar în prima etapă, pe terenul lui Go Ahead Eagles, după care au urmat patru înfrângeri la rând, cu Young Boys, Bologna, Basel şi Steaua Roşie. În meciul de la Belgrad, FCSB a pierdut cu 1-0 după ce a jucat mai bine de o oră în superioritate numerică.

FCSB a pus la dispoziţie mai multe bilete pentru fanii lui Feyenoord

În mod normal, echipele gazdă trebuie să ofere 5% din capacitatea stadionului pentru fanii echipei oaspete. În cazul Arenei Naţionale, acolo unde FCSB joacă pe teren propriu, înseamnă 2820 de bilete. Cu toate acestea, presa din Olanda a anunţat că Feyenoord va primi mai multe.

Potrivit fr12.nl, FCSB şi-a dat acordul şi le-a oferit 4274 de bilete fanilor olandezi. Interesul pentru acest meci este unul foarte mare din partea fanilor lui Feyenoord, toate biletele oaspeţilor fiind vândute deja, potrivit sursei menţionate mai sus.

Feyenoord se află într-o situaţie asemănătoare cu FCSB în Europa League, cele două fiind vecine de clasament, diferenţa fiind făcută de golaveraj. De altfel, Feyenoord are un singur succes în ultimele şase partide, celelalte cinci partide fiind pierdute. Acest lucru nu îi va împiedica pe fanii olandezi să vină într-un număr mare la Bucureşti.

Până la meciul cu Feyenoord, FCSB va mai disputa trei meciuri. Mai întâi va merge la Ovidiu, pentru meciul cu Farul, după care se va deplasa la Arad, pentru partida cu UTA, din grupele Cupei României. Ultimul meci dinaintea duelului cu Feyenoord va avea loc pe Arena Naţională, pe 6 decembrie, atunci când se va disputa derby-ul cu Dinamo.

1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 4 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 5 VIDEOOscar Piastri, pole în cursa de sprint! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 6 FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului
