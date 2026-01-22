Adrian Mutu, semnal de alarmă după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Dinamo Zagreb: „Îmi dă de gândit” - Antena Sport

Adrian Mutu a reacționat, după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Partida din etapa a șaptea a grupei de Europa League se va disputa azi, de la ora 22:00, și va fi în format live text, pe as.ro.
Adrian Mutu a declarat că Florin Tănase este o pierdere imensă pentru FCSB. Decarul campioanei a acuzat probleme medicale după antrenamentul de miercuri, astfel că staff-ul campioanei a decis să nu riște și a fost titularizat Baba Alhassan, în locul său.
Adrian Mutu, reacție după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Dinamo Zagreb
Adrian Mutu consideră că Florin Tănase ar fi ajutat-o mai mult pe FCSB pe faza ofensivă, decât ar putea să o facă Baba Alhassan, în meciul cu Dinamo Zagreb. Fostul internațional a transmis că decarul era o prezență importantă în teren pentru roș-albaștri.
De asemenea, Adrian Mutu a subliniat că plusul FCSB-ului poate veni la fazele fixe, ținând cont că roș-albaștrii au jucători cu talie, care pot face diferența.
„Tănase aducea un plus pe faza ofensivă, putea să facă diferența și să ajute. E o echipă tip a FCSB-ului, e puternică la nivel defensiv. Un plus la faze fixe, înafara de Olaru și Cisotti, toți sunt jucători cu talie.
Ceea ce îmi dă de gândit sunt cei doi închizători, pe Lixandru îl știm, dar nu știu cât va putea ajuta Alhassan pe fază ofensivă, așa cum o făcea Tănase. Prezența lui în teren conta, se știa foarte bine cu Olaru, Bîrligea. Dinamo Zagreb e favorită, îngrijorătoare e prestația FCSB-ului din ultimul timp. E o echipă foarte mare, dar poate fi o lipsă de ritm”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro, înainte de Dinamo Zagreb – FCSB.
Echipele de start la Dinamo Zagreb – FCSB:
- Dinamo Zagreb (4-3-3): Filipovic – Galesic, Dominguez, McKenna, Goda – Misic, Zajc – Bakrar, Ljubicic, Hoxha – Beljo. Rezerve: Nevistic, Kulenovic, Mikic, Mudrazija, Perez Vinlof, Soldo, Stojkovic, Theophile-Catherine, Topic, C. Varela, Vidovic, Villar. Antrenor: Mario Kovacevic
- FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Graovac, Dawa, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea. Rezerve: Zima, Udrea – Crețu, Toma, Oct. Popescu, Thiam, Pantea, Politic, Alibec. Antrenor: Elias Charalambous
