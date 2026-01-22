Adrian Mutu, semnal de alarmă după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Dinamo Zagreb: „Îmi dă de gândit” - Antena Sport

Adrian Mutu a reacționat, după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Partida din etapa a șaptea a grupei de Europa League se va disputa azi, de la ora 22:00, și va fi în format live text, pe as.ro.

Adrian Mutu a declarat că Florin Tănase este o pierdere imensă pentru FCSB. Decarul campioanei a acuzat probleme medicale după antrenamentul de miercuri, astfel că staff-ul campioanei a decis să nu riște și a fost titularizat Baba Alhassan, în locul său.

Adrian Mutu, reacție după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Dinamo Zagreb

Adrian Mutu consideră că Florin Tănase ar fi ajutat-o mai mult pe FCSB pe faza ofensivă, decât ar putea să o facă Baba Alhassan, în meciul cu Dinamo Zagreb. Fostul internațional a transmis că decarul era o prezență importantă în teren pentru roș-albaștri.

De asemenea, Adrian Mutu a subliniat că plusul FCSB-ului poate veni la fazele fixe, ținând cont că roș-albaștrii au jucători cu talie, care pot face diferența.

„Tănase aducea un plus pe faza ofensivă, putea să facă diferența și să ajute. E o echipă tip a FCSB-ului, e puternică la nivel defensiv. Un plus la faze fixe, înafara de Olaru și Cisotti, toți sunt jucători cu talie.