"Dacă nu aș face față presiunii, aș sta acasă cu soția". Edi Iordănescu, replică genială despre atmosfera de la Legia - Antena Sport

“Dacă nu aș face față presiunii, aș sta acasă cu soția”. Edi Iordănescu, replică genială despre atmosfera de la Legia

Andrei Nicolae Publicat: 7 august 2025, 14:47

Edi Iordănescu, în timpul unui meci / Profimedia

Edi Iordănescu are parte de un debut ideal la Legia Varșovia, alături de care nu a obțint până acum nicio înfrângere în primele șapte meciuri. Antrenorul român a adus Supercupa Poloniei în vitrina formației din capitala Poloniei, pe care a dus-o până acum în turul 3 preliminar Europa League, unde o va înfrunta pe AEK Larnaca.

Înainte de prima partidă contra ciprioților, Edi Iordănescu a fost întrebat despre cum rezistă asupra presiunii create la un club precum Legia, iar replica sa a fost genială.

Edi Iordănescu: “Când antrenam naționala, aveam 24 de milioane de critici dacă pierdeam un meci”

Înainte de manșa tur cu AEK Larnaca, antrenorul român a vorbit despre cum face față “zgomotului” imens creat de suporteri, dar și de așteptări în jurul unui club precum Legia Varșovia. Fostul selecționer a făcut referință la perioada în care era pe banca României și a dezvăluit că la un eșec, 24 de milioane de oameni îl criticau, astfel că e obișnuit cu presiunea.

În plus, a oferit și o replică genială și a spus că dacă nu ar fi fost în stare să gestioneze aceste stări, ar fi rămas alături de soție acasă.

Dacă nu aș putea face față presiunii, aș sta acasă cu soția. Când antrenam naționala, aveam 24 de milioane de critici dacă pierdeam un meci. Sunt obișnuit cu presiunea, ăsta e avantajul meu. Presiunea mă mână.

Dacă este un anumit tip de presiune pe care o simt, este cea care ne împinge să atingem rezultate din ce în ce mai bune, pentru a ne face fanii mândri“, a declarat tehnicianul de 47 de ani, potrivit legionsci.com.

Partida dintre Legia Varșovia și AEK Larnaca din manșa tur a preliminariilor Europa League are loc astăzi, în Cipru, de la ora 19:30.

