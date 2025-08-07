"Dacă nu aș face față presiunii, aș sta acasă cu soția". Edi Iordănescu, replică genială despre atmosfera de la Legia - Antena Sport

Edi Iordănescu are parte de un debut ideal la Legia Varșovia, alături de care nu a obțint până acum nicio înfrângere în primele șapte meciuri. Antrenorul român a adus Supercupa Poloniei în vitrina formației din capitala Poloniei, pe care a dus-o până acum în turul 3 preliminar Europa League, unde o va înfrunta pe AEK Larnaca.

Înainte de prima partidă contra ciprioților, Edi Iordănescu a fost întrebat despre cum rezistă asupra presiunii create la un club precum Legia, iar replica sa a fost genială.

Edi Iordănescu: “Când antrenam naționala, aveam 24 de milioane de critici dacă pierdeam un meci”

Înainte de manșa tur cu AEK Larnaca, antrenorul român a vorbit despre cum face față “zgomotului” imens creat de suporteri, dar și de așteptări în jurul unui club precum Legia Varșovia. Fostul selecționer a făcut referință la perioada în care era pe banca României și a dezvăluit că la un eșec, 24 de milioane de oameni îl criticau, astfel că e obișnuit cu presiunea.

În plus, a oferit și o replică genială și a spus că dacă nu ar fi fost în stare să gestioneze aceste stări, ar fi rămas alături de soție acasă.

“Dacă nu aș putea face față presiunii, aș sta acasă cu soția. Când antrenam naționala, aveam 24 de milioane de critici dacă pierdeam un meci. Sunt obișnuit cu presiunea, ăsta e avantajul meu. Presiunea mă mână.