"Cel mai bun de pe teren". Ce jucător de la FCSB l-a cucerit pe Ilie Dumitrescu, după succesul fabulos cu Feyenoord - Antena Sport

“Cel mai bun de pe teren”. Ce jucător de la FCSB l-a cucerit pe Ilie Dumitrescu, după succesul fabulos cu Feyenoord

Viviana Moraru Publicat: 12 decembrie 2025, 8:32

Jucătorii de la FCSB, bucurie în timpul unui meci/ Sport Pictures

Ilie Dumitrescu a reacţionat după ce FCSB a învins-o cu 4-3 pe Feyenoord, în etapa a şasea a grupei de Europa League. Campioana a avut o revenire fabuloasă, de la 1-3, marcând golul victoriei prin Florin Tănase, în minutul 90+5.

Juri Cisotti a oferit două pase decisive în duelul de pe Arena Naţională, el având o recuperare excelentă la ultima fază, atunci când i-a pasat în cele din urmă lui Florin Tănase, care a marcat în poarta olandezilor.

Ilie Dumitrescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Juri Cisotti, declarând că italianul a fost “cel mai bun de pe teren” în victoria cu Feyenoord. De asemenea, fostul internaţional a lăudat şi schimbările efectuate la FCSB, pe parcursul partidei cu olandezii.

“Schimbările au adus un plus evident. Vorbim de Toma. E prima dată când artă că poate și în ultimii 20 de metri. A intrat foarte bine. Crețu dă o centrare bună pentru Thiam.

E clar că pentru mine cel mai bun de pe teren a fost Cisotti. Omul meciului. Tănase e un lider incontestabil.

Cisotti, Thiam, Toma, Tănase s-au ridicat la un nivel bun. Crețu a adus și el o energie pozitivă”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, după FCSB – Feyenoord 4-3.

FCSB a obţinut a doua victorie în grupa de Europa League, după cea din prima etapă cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. În ultimele două etape rămase de disputat în grupă, campioana se va duela cu Dinamo Zagreb, în deplasare, şi cu Fenerbahce, pe teren propriu, ambele partide urmând să se dispute la începutul lui 2026.

