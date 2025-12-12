"Cel mai bun de pe teren". Ce jucător de la FCSB l-a cucerit pe Ilie Dumitrescu, după succesul fabulos cu Feyenoord - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a reacţionat după ce FCSB a învins-o cu 4-3 pe Feyenoord, în etapa a şasea a grupei de Europa League. Campioana a avut o revenire fabuloasă, de la 1-3, marcând golul victoriei prin Florin Tănase, în minutul 90+5.

Juri Cisotti a oferit două pase decisive în duelul de pe Arena Naţională, el având o recuperare excelentă la ultima fază, atunci când i-a pasat în cele din urmă lui Florin Tănase, care a marcat în poarta olandezilor.

Ce jucător de la FCSB l-a cucerit pe Ilie Dumitrescu, după succesul fabulos cu Feyenoord

Ilie Dumitrescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Juri Cisotti, declarând că italianul a fost “cel mai bun de pe teren” în victoria cu Feyenoord. De asemenea, fostul internaţional a lăudat şi schimbările efectuate la FCSB, pe parcursul partidei cu olandezii.

“Schimbările au adus un plus evident. Vorbim de Toma. E prima dată când artă că poate și în ultimii 20 de metri. A intrat foarte bine. Crețu dă o centrare bună pentru Thiam.

E clar că pentru mine cel mai bun de pe teren a fost Cisotti. Omul meciului. Tănase e un lider incontestabil.