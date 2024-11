Ange Postecoglou, prima reacţie după gafa lui Radu Drăguşin din Galatasaray - Tottenham 3-2: "Atât de dezamăgitor" - Antena Sport

Ange Postecoglou, nervos la marginea terenului / Profimedia Ange Postecoglou a vorbit despre înfrângerea lui Tottenham cu Galatasaray, meci în care Radu Drăguşin a făcut o nouă gafă. După eliminarea din prima etapă a grupei principale din Europa League, fundaşul român a fost protagonistul fazei din care turcii au revenit la conducere şi au dus scorul la 2-1. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În minutul 31, Victor Osimhen a înscris după o eroare a fundaşului român. Atacantul nigerian şi Dries Mertens l-au presat pe Radu Drăguşin, care a primit o pasă incomodă de la Ben Davies. Românul a pierdut mingea, Mertens a recuperat şi i-a pasat fostului atacant de la Napoli, care l-a învins pe Forster. Ange Postecoglou, dezamăgit de gafele jucătorilor săi din Galatasaray – Tottenham Fără să numească jucători, Ange Postecoglou s-a plâns de modul în care Tottenham a pierdut prea uşor balonul şi nu a luat cele mai inspirate decizii în momentul în care s-a aflat sub presiune: „Am avut de multe ori soluţii simple pentru a păstra posesia. Nu a fost greu. Am arătat asta în 10 oameni. Trebuie să fim mai puternici când aveam mingea şi să jucăm fotbalul pe care vrem să îl jucăm săptămânal. Poate au contat şi schimbările pe care le-am făcut, mediul, atmosfera. Dar îmi rămân în minte momentele în care am pierdut mingea. E un rezultat dezamăgitor. Prima repriză nu a fost grozavă, pur şi simplu nu am gestionat cum trebuie lucrurile, în mod special când am avut mingea. Am irosit mingi şi le-am dat adversarilor şanse mult prea uşor. Asta i-a lăsat să controleze zonele în care sunt buni. Reclamă

Ei au jucători buni în atac şi noi le-am permis să îşi facă jocul. Până la urmă am plătit preţul. Evident, faptul că am încheiat meciul în 10 oameni nu a ajutat, dar chiar şi în 10, cred că am jucat cel mai bun fotbal.

Am marcat al doilea gol, am avut câteva şanse pentru a obţine al treilea gol şi per total cred că am fost echipa care a arătat mai bine. Deznodământul e atât de dezamăgitor din păcate. E rezultatul unei prime reprize dezamăgitoare”, a declarat Ange Postecoglou, potrivit football.london.

Radu Drăguşin, eroare uriaşă în Galatasaray – Tottenhan

Radu Drăguşin a fost pus într-o postură delicată în minutul 32 al meciului de la Istanbul de Ben Davies. Cu Spurs sub presiune, fundaşul galez i-a pasat lui Drăguşin, iar românul a fost presat imediat de Osimhen şi Mertens.

Belgianul i-a pasat fostului atacant de la Napoli, care a dus scorul la 2-1. Imediat după gol, Radu Drăguşin a văzut şi un cartonaş galben pentru intervenţia sa. După reuşita lui Osimhen, fanii lui Tottenham şi-au exprimat nemulţumirile pe Twitter. Dacă unii nu au ratat ocazia de a-l înţepa şi pe Florin Manea, impresarul fundaşului român, Drăguşin a fost comparat şi cu Vlad Chiricheş, fostul fundaş al celor de la Spurs: „Sunt sigur că impresarul lui Drăguşin o să tacă naibii după faza asta", „Drăguşin chiar e teribil. Chiricheş 2.0". Galatasaray a intrat la cabine în avantaj, 3-1. Osimhen a făcut dubla în minutul 39, după ce a înscris din centrarea lui Mertens. Akgun a deschis scorul în minutul 6 pentru gazde, în timp ce Lankshear a marcat golul egalizator în minutul 19.

