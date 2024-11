Antrenorul lui Midtjylland a dezvăluit ce le-a spus la pauză jucătorilor săi. Unde s-a rupt totul: "Cu siguranţă am fi câştigat" - Antena Sport

Antrenorul lui Midtjylland, Thomas Thomasberg, a mărturisit, la conferinţa de presă, ce le-a spus jucătorilor săi la pauza meciului cu FCSB.

Thomasberg este convins că echipa lui ar fi reuşit să se impună în partida cu campioana României dacă nu ar fi venit golul lui Daniel Bîrligea. Atacantul FCSB-ului a înscris la numai 7 secunde de la reluarea jocului, după pauză.

Ce le-a spus la pauză jucătorilor săi antrenorul lui Midtjylland

„Întotdeauna ești dezamăgit atunci când pierzi. Cred că în prima repriză ne-am creat câteva situații bune, am avut mai multe șanse. La pauză le-am spus că trebuie să avem încredere că putem reveni în joc.

Am simțit că suntem într-o situație bună, nu datorită scorului, ci datorită felului în care am jucat în prima repriză. Apoi am primit gol după 8 secunde în repriza a doua, lucru ce a ucis puțin jocul, credeam că am avut o primă repriză bună. Nu a fost un gol obișnuit, nu cred că este amuzant, dar a arătat ciudat. Au pasat înapoi la portar, a fost un gol nebun, nu a fost o ocazie. Dacă am fi jucat la fel ca în prima repriză, cu siguranță am fi câștigat”, a declarat antrenorul lui Midtjylland, Thomas Thomasberg, la conferinţa de presă.

Campioana Danemarcei, Midtjylland, a coborât pe locul 13 în grupa principală din Europa League în urma înfrângerii cu FCSB. Campioana României le-a provocat danezilor prima înfrângere din grupă. După 4 etape disputate, Midtjylland are 7 puncte. Danezii au făcut 1-1 acasă cu Hoffenheim, au învins-o cu 2-0 în deplasare pe Maccabi Tel Aviv şi au învins-o cu 1-0 acasă pe Union Saint-Gilloise până la înfrângerea cu FCSB.