Ionuț Radu, meci de coșmar cu Freiburg! Nota primită de român după ce a încasat 3 goluri în Europa League

Celta Vigo nu a reușit să producă minunea în Europa League și a pierdut și manșa retur a sferturilor, scor 3-1 contra celor de la Freiburg. Ionuț Radu a fost în poarta „galicienilor”, dar nu a făcut mare lucru pentru echipa sa.

Mai mult, internaționalul român a fost unul dintre cei mai slabi jucători din echipa gazdelor, având a doua cea mai mică notă dintre fotbaliștii Celtei.

Ionuț Radu, prestație modestă în Celta – Freiburg 1-3

Celta Vigo a fost eliminată oficial din sferturile de finală ale UEFA Europa League, după ce a pierdut și manșa retur contra nemților de la Freiburg, scor 3-1.

În minutul 39, scorul era deja 2-0 pentru gruparea din Bundesliga, Ionuț Radu neavând nicio șansă în duelul contra oaspeților. Românul a intervenit la două acțiuni din interiorul careului, dar chiar și așa a încasat trei goluri.

Mai mult decât atât, nota primită de internaționalul nostru a fost a doua cea mai mică din echipa Celtei. Potrivit Sofa Score, evoluția sa a fost de 6,0.