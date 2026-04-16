Celta Vigo – Freiburg se joacă ACUM. Ionuț Radu, misiune infernală pentru calificarea în semifinalele Europa League

Viviana Moraru Publicat: 16 aprilie 2026, 19:45

Celta Vigo – Freiburg, duelul retur din sferturile Europa League, se va disputa azi, de la ora 19:45, și va fi în format live score, pe as.ro. Ionuț Radu are nevoie de un miracol pentru a se califica în semifinalele competiției europene.

În meciul tur, Freiburg s-a impus cu scorul categoric de 3-0. Vicenzo Grifo, Jan-Niklas Beste și Matthias Ginter au punctat pentru formația din Bundesliga.

Celta Vigo – Freiburg 0-2 LIVE SCORE, în returul sferturilor Europa League

Min. 39: Celta Vigo – Freiburg 0-2. Oaspeții și-au mărit avansul pe tabelă. Ionuț Radu a fost învins, de această dată, de Yuito Suzuki.

Min. 35: Celta Vigo – Freiburg 0-1. Matanovic l-a învins pe Ionuț Radu.

Min. 1: A început partida.

Echipele de start:

  • Celta Vigo: I. Radu – J. Rodriguez, Lago, M. Alonso – Rueda, Vecino, Moriba, Mingueza – F. Lopez, Iglesias, Jutgla.
    Rezerve: Villar – Aidoo, H. Alvarez, Aspas, Carreira, Duran, El Abdellaoui, M. Fernandez, Nunez, Ristic, Sotelo, Swedberg.
    Antrenor: Claudio Giraldez
  • Freiburg: Atubolu – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Manzambi – Beste, Suzuki, Grifo – Matanovic.
    Rezerve: Huth, F. Muller – Gunter, Hofler, Holer, Irie, Jung, Kubler, Ogbus, Philipp, Scherhant, Steinmann.
    Antrenor: Julian Schuster

Moralul celor de la Celta Vigo este la pământ și după eșecul suferit în week-end, în etapa a 31-a din La Liga. Trupa lui Ionuț Radu a fost învinsă cu 0-3 de Real Oviedo, ultima clasată din Spania.

Celelalte trei meciuri din returul sferturilor Europa League se vor disputa de la ora 22:00. Aston Villa se va duela cu Bologna, pe teren propriu, după victoria din tur cu 3-1.

Betis – Braga și Nottingham – Porto s-au încheiat la egalitate în tur, ambele cu scorul de 1-1. Portughezii au moralul bun înaintea meciului cu formația din Premier League, după succesul din etapa de Liga Portugal. „Dragonii” au învins-o pe Estoril cu 3-1, live în AntenaPLAY, și și-au consolidat primul loc.

