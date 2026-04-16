Celta Vigo – Freiburg se joacă ACUM. Ionuț Radu, misiune infernală pentru calificarea în semifinalele Europa League

Celta Vigo – Freiburg, duelul retur din sferturile Europa League, se va disputa azi, de la ora 19:45, și va fi în format live score, pe as.ro. Ionuț Radu are nevoie de un miracol pentru a se califica în semifinalele competiției europene.

În meciul tur, Freiburg s-a impus cu scorul categoric de 3-0. Vicenzo Grifo, Jan-Niklas Beste și Matthias Ginter au punctat pentru formația din Bundesliga.

Min. 39: Celta Vigo – Freiburg 0-2. Oaspeții și-au mărit avansul pe tabelă. Ionuț Radu a fost învins, de această dată, de Yuito Suzuki.

Min. 35: Celta Vigo – Freiburg 0-1. Matanovic l-a învins pe Ionuț Radu.

Min. 1: A început partida.