Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR Cluj - Braga LIVE TEXT (19:30). Duel infernal pentru play-off-ul Europa League - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | CFR Cluj – Braga LIVE TEXT (19:30). Duel infernal pentru play-off-ul Europa League

CFR Cluj – Braga LIVE TEXT (19:30). Duel infernal pentru play-off-ul Europa League

Publicat: 7 august 2025, 12:32

Comentarii
CFR Cluj – Braga LIVE TEXT (19:30). Duel infernal pentru play-off-ul Europa League

Jucătorii lui CFR Cluj - Sport Pictures

CFR Cluj şi Braga se vor întâlni în Gruia, în prima manşă a turului 3 preliminar al Europa League. Duelul va începe joi, la ora 19:30, şi va fi în format LIVE TEXT pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR şi Braga au ajuns în turul 3 preliminar, după două duble complicate cu deznodământ identic. Ardelenii au trecut după prelungiri de Lugano, cu 1-0, după 0-0 în tur, în timp ce lusitanii au învins, tot după prelungiri, cu 1-0 pe Levski Sofia, după 0-0 în Bulgaria.

CFR Cluj a cerut la UEFA un moment de reculegere în memoria fostului preşedinte al României, Ion Iliescu.

CFR Cluj – Braga, în turul 3 preliminar Europa League

Specialiștii au analizat șansele de calificare ale celor de la CFR Cluj, în play-off-ul Europa League, înaintea „dublei” dintre echipa lui Dan Petrescu și Braga.

În opinia specialiștilor de la Football Meets Data, CFR Cluj are o șansă de 27% de calificare în play-off-ul Europa League. Aceștia o văd pe Braga drept marea favorită a acestei „duble”, lusitanii primind o șansă de calificare de 73 de procente.

Reclamă
Reclamă

De menționat este faptul că CFR Cluj nu a fost învinsă niciodată de Braga. Ardelenii s-au mai întâlnit cu formația din Portugalia în grupele UEFA Champions League, în sezonul 2012-2013, câștigând ambele partide cu scorurile de 3-1 și 2-0.

CFR Cluj – Braga | Echipele probabile

CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Bosec, Bolgado, M. Ilie, Camora – Korenica, Djokovic, Fică – Nkololo, L. Munteanu, Postolachi

Braga (4-3-3): Hornicek – Vitor Carvalho, Oliveira, Niakate, Lagerbielke – Dorgeles, Moutinho, Gorby – Horta, Fernandes, Zalazar Martines

"A dat în calea ferată şi s-a răsturnat". Tragedie în Bistriţa-Năsăud: distracţia la off-road l-a costat viaţa"A dat în calea ferată şi s-a răsturnat". Tragedie în Bistriţa-Năsăud: distracţia la off-road l-a costat viaţa
Reclamă

Dan Petrescu: “Aş vrea să joc eu”

CFR are cea mai dificilă misiune de a merge mai departe dintre echipele românești prezente în cupele europene. Clujenii dau peste Braga în turul 3 preliminar Europa League, iar Dan Petrescu nu a ezitat să laude la scenă deschisă formația din Liga Portugal, competiție care se vede exclusiv în AntenaPLAY.

Petrescu a vorbit și despre problemele de lot pe care le are CFR în acest moment și a mărturisit că ar fi în stare să joace chiar el, doar pentru a mai diminua din aceste lovituri.

“Toate meciurile sunt importante la CFR Cluj. Avem două șanse de a merge în grupe. Aceasta este prima, cu adversarul cel mai dificil posibil. Mă gândesc la perioada lor de transferuri. Au luat jucători de la Barcelona cu 15 milioane. Au luat împrumut de la Celtic. 30 de milioane în transferuri. Titularii sunt vreo 90 de milioane.

Nu ne putem compara în niciun fel cu acest club, dar s-au mai întâmplat minuni la Cluj. Trebuie să facem minuni în aceste 8 zile. Eu sunt conștient și cred că și jucătorii. În campionat nu trecem printr-o perioadă bună. În cupele europene ne-am făcut treaba, în campionat nu.

Dacă aveam tot lotul la dispoziție, era și mai ușor. Ei nu au probleme de lot, noi avem în continuare. Eram cum eram și s-a mai accidentat și Păun. Aș vrea să joc eu, sincer. N-am zis că cedăm, dar în condițiile astea ne este mult mai greu. Sunt convins că jucătorii vor da tot ce au mai bun, numai să și putem. Simao nu a făcut niciun antrenament cu echipa. Pe listă sunt și Păun și Cordea. Cordea a venit de o săptămână, a stat două luni“, a spus Dan Petrescu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare. S-au tras 21 de salve de tun. Filmul evenimentelor
Observator
Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare. S-au tras 21 de salve de tun. Filmul evenimentelor
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu omul Rusiei?
Fanatik.ro
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu omul Rusiei?
14:47
“Dacă nu aș face față presiunii, aș sta acasă cu soția”. Edi Iordănescu, replică genială despre atmosfera de la Legia
14:15
Ce salariu va avea Laurențiu Reghecampf în țara cu război civil și foamete? Risc imens asumat pe bani puțini
13:32
Se pregătește o mutare bizară! Eric Bicfalvi poate rămâne în Liga 1 după despărțirea de Oțelul Galați
13:07
Zeljko Kopic a trecut deja peste victoria cu FCSB. Ce a spus înainte de partida cu Metaloglobus
12:32
FCSB – Drita LIVE TEXT (21:30). Campionii vor să iasă din criză în meciul din turul 3 preliminar Europa League
12:05
Scrisoarea de “adio” a lui Heung-min Son pentru Tottenham. Sud-coreeanul a devenit cel mai scump transfer din MLS
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutările 2 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Echipa care a intrat în cursa pentru transferul “Prinţului” 3 Alexi Pitu a semnat! Ce salariu va încasa românul la noul club 4 Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Drita. Jucătorul pe care l-a făcut praf: “Doarme pe teren” 5 Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7 6 Momentul de reculegere în memoria lui Ion Iliescu, ignorat în Cupa României. S-a cântat și “imnul golanilor”
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSBGigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSB
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă