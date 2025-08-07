CFR Cluj - Braga LIVE TEXT (19:30). Duel infernal pentru play-off-ul Europa League - Antena Sport

CFR Cluj şi Braga se vor întâlni în Gruia, în prima manşă a turului 3 preliminar al Europa League. Duelul va începe joi, la ora 19:30, şi va fi în format LIVE TEXT pe as.ro.
CFR şi Braga au ajuns în turul 3 preliminar, după două duble complicate cu deznodământ identic. Ardelenii au trecut după prelungiri de Lugano, cu 1-0, după 0-0 în tur, în timp ce lusitanii au învins, tot după prelungiri, cu 1-0 pe Levski Sofia, după 0-0 în Bulgaria.
CFR Cluj a cerut la UEFA un moment de reculegere în memoria fostului preşedinte al României, Ion Iliescu.
CFR Cluj – Braga, în turul 3 preliminar Europa League
Specialiștii au analizat șansele de calificare ale celor de la CFR Cluj, în play-off-ul Europa League, înaintea „dublei” dintre echipa lui Dan Petrescu și Braga.
În opinia specialiștilor de la Football Meets Data, CFR Cluj are o șansă de 27% de calificare în play-off-ul Europa League. Aceștia o văd pe Braga drept marea favorită a acestei „duble”, lusitanii primind o șansă de calificare de 73 de procente.
De menționat este faptul că CFR Cluj nu a fost învinsă niciodată de Braga. Ardelenii s-au mai întâlnit cu formația din Portugalia în grupele UEFA Champions League, în sezonul 2012-2013, câștigând ambele partide cu scorurile de 3-1 și 2-0.
CFR Cluj – Braga | Echipele probabile
CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Bosec, Bolgado, M. Ilie, Camora – Korenica, Djokovic, Fică – Nkololo, L. Munteanu, Postolachi
Braga (4-3-3): Hornicek – Vitor Carvalho, Oliveira, Niakate, Lagerbielke – Dorgeles, Moutinho, Gorby – Horta, Fernandes, Zalazar Martines