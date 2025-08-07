CFR Cluj - Braga LIVE TEXT (19:30). Duel infernal pentru play-off-ul Europa League - Antena Sport

Dan Petrescu: “Aş vrea să joc eu”

CFR are cea mai dificilă misiune de a merge mai departe dintre echipele românești prezente în cupele europene. Clujenii dau peste Braga în turul 3 preliminar Europa League, iar Dan Petrescu nu a ezitat să laude la scenă deschisă formația din Liga Portugal, competiție care se vede exclusiv în AntenaPLAY.

Petrescu a vorbit și despre problemele de lot pe care le are CFR în acest moment și a mărturisit că ar fi în stare să joace chiar el, doar pentru a mai diminua din aceste lovituri.

“Toate meciurile sunt importante la CFR Cluj. Avem două șanse de a merge în grupe. Aceasta este prima, cu adversarul cel mai dificil posibil. Mă gândesc la perioada lor de transferuri. Au luat jucători de la Barcelona cu 15 milioane. Au luat împrumut de la Celtic. 30 de milioane în transferuri. Titularii sunt vreo 90 de milioane.

Nu ne putem compara în niciun fel cu acest club, dar s-au mai întâmplat minuni la Cluj. Trebuie să facem minuni în aceste 8 zile. Eu sunt conștient și cred că și jucătorii. În campionat nu trecem printr-o perioadă bună. În cupele europene ne-am făcut treaba, în campionat nu.

Dacă aveam tot lotul la dispoziție, era și mai ușor. Ei nu au probleme de lot, noi avem în continuare. Eram cum eram și s-a mai accidentat și Păun. Aș vrea să joc eu, sincer. N-am zis că cedăm, dar în condițiile astea ne este mult mai greu. Sunt convins că jucătorii vor da tot ce au mai bun, numai să și putem. Simao nu a făcut niciun antrenament cu echipa. Pe listă sunt și Păun și Cordea. Cordea a venit de o săptămână, a stat două luni“, a spus Dan Petrescu.