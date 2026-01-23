Croații au remarcat un singur jucător de la FCSB, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „Cel mai bun” - Antena Sport

Închide meniul
Croații au remarcat un singur jucător de la FCSB, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „Cel mai bun”

Viviana Moraru Publicat: 23 ianuarie 2026, 9:08

Jucătorii lui Dinamo Zagreb, după meciul câștigat cu FCSB/ Sport Pictures

Jucătorii lui Dinamo Zagreb au remarcat un singur jucător de la FCSB, după victoria cu campioana României, scor 4-1. Căpitanul croaților l-a lăudat pe Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor.  

Josip Misic a declarat că Darius Olaru a fost cel mai bun jucător al FCSB-ului în meciul de la Zagreb. Partida a fost una dezastruoasă pentru campioană, croații marcând două goluri în patru minute în startul meciului. Daniel Bîrligea a redus din diferență până la pauză, însă Dinamo Zagreb a mai punctat de două ori în repriza a doua. 

Căpitanul lui Dinamo Zagreb l-a remarcat pe Darius Olaru, după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1 

De asemenea, căpitanul croaților s-a declarat bucuros de victoria obținută contra FCSB-ului. El a subliniat faptul că Dinamo Zagreb a arătat că este o echipă mai bună decât campioana României. 

„Trei puncte foarte importante. Pe scurt, trebuia să câștigăm astăzi. Slavă Domnului, am reușit. Știam că suntem o echipă mai bună decât adversarii noștri și cred că am arătat asta pe teren, câștigând pe merit cu 4–1. 

După al doilea gol ne-am oprit puțin, a existat poate o ușoară nervozitate pe plan psihologic, pentru că știam că victoria ne-ar aduce foarte mult. Totuși, în repriza a doua am jucat un joc bărbătesc și am câștigat pe merit. 

(N.r. Olaru ți-a pus cele mai mari probleme?) Este adevărat, știam că este cel mai bun jucător al lor. Dar la pauză ne-am înțeles cum să-l blocăm și cred că repriza a doua a fost mult mai bună”, a declarat Josip Misic, conform presei din Croația, după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. 

11:04
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Edin Dzeko semnează în Liga a 2-a din Germania 2 "N-ai nicio idee ce e ăla fair-play!". Scandal după meciul Soranei Cîrstea cu Naomi Osaka de la Australian Open 3 La ce oră se joacă meciul Gabriela Ruse – Mirra Andreeva, în turul 3 la Australian Open? Anunțul organizatorilor 4 Florin Tănase şi Creţu, OUT pentru Dinamo Zagreb – FCSB. Gigi Becali a anunţat echipa de START 5 Mihai Stoica, anunţ despre transferuri înainte de Dinamo Zagreb – FCSB! Ce face cu cele 6 milioane de la Gigi Becali 6 Sorana Cîrstea – Naomi Osaka 1-2. Românca, eliminată în turul 2 de la Australian Open. Moment tensionat la final
