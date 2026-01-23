Croații au remarcat un singur jucător de la FCSB, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb: „Cel mai bun” - Antena Sport

Jucătorii lui Dinamo Zagreb au remarcat un singur jucător de la FCSB, după victoria cu campioana României, scor 4-1. Căpitanul croaților l-a lăudat pe Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Josip Misic a declarat că Darius Olaru a fost cel mai bun jucător al FCSB-ului în meciul de la Zagreb. Partida a fost una dezastruoasă pentru campioană, croații marcând două goluri în patru minute în startul meciului. Daniel Bîrligea a redus din diferență până la pauză, însă Dinamo Zagreb a mai punctat de două ori în repriza a doua.

Căpitanul lui Dinamo Zagreb l-a remarcat pe Darius Olaru, după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

De asemenea, căpitanul croaților s-a declarat bucuros de victoria obținută contra FCSB-ului. El a subliniat faptul că Dinamo Zagreb a arătat că este o echipă mai bună decât campioana României.

„Trei puncte foarte importante. Pe scurt, trebuia să câștigăm astăzi. Slavă Domnului, am reușit. Știam că suntem o echipă mai bună decât adversarii noștri și cred că am arătat asta pe teren, câștigând pe merit cu 4–1.

După al doilea gol ne-am oprit puțin, a existat poate o ușoară nervozitate pe plan psihologic, pentru că știam că victoria ne-ar aduce foarte mult. Totuși, în repriza a doua am jucat un joc bărbătesc și am câștigat pe merit.