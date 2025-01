Cum a descris-o Ruben Amorim pe FCSB după victoria lui Manchester United! Singurul jucător remarcat de portughez: "M-a impresionat" - Antena Sport

Manchester United a învins-o pe FCSB cu 2-0 pe Arena Naţională, în ultima etapă din grupa principală din Europa League. „Diavolii” au obţinut în urma succesului de la Bucureşti calificarea directă în optimile de finală.

De partea cealaltă, FCSB a încheiat pe locul 11 grupa principală, ceea ce înseamnă că va merge în play-off-ul Europa League.

Ruben Amorim l-a remarcat pe Daniel Bîrligea după FCSB – Manchester United

Ruben Amorim a dezvăluit la finalul partidei că FCSB nu a surprins-o şi se aştepta ca meciul să decurgă în acest fel. Cu toate acestea, portughezul a lăudat prestaţia roş-albaştrilor.

Întrebat şi ce jucător de la FCSB a remarcat, Ruben Amorim l-a scos în evidenţă pe Daniel Bîrligea, menţionând şi bara atacantului de la FCSB:

„Cred că a fost un meci bun, cu ocazii pentru ambele echipe. Am avut posesie mai bună. Atacantul lor a avut un şut foarte bun, dar am controlat meciul. Am avut şi faze fixe.