Mihai Stoica, mesaj la prima oră după FCSB - Feyenoord 4-3. Cum a descris victoria dramatică a campioanei - Antena Sport

Mihai Stoica a transmis un mesaj la primele ore ale dimineţii după ce FCSB a învins-o cu 4-3 pe Feyenoord, în etapa a şasea a grupei de Europa League. Oficialul campioanei le-a mulţumit fanilor care au fost prezenţi pe Arena Naţională la duelul cu olandezii.

FCSB a avut o revenire incredibilă în partida cu Feyenoord, după ce olandezii au condus cu 3-1. Mihai Toma (54), Mamadou Thiam (87) şi Florin Tănase (90+5) au marcat în repriza secundă pentru campioană, care a obţinut astfel al doilea succes din grupa de Europa League.

Mihai Stoica, mesaj la prima oră după FCSB – Feyenoord 4-3

Mihai Stoica a reacţionat în dimineaţa de după meciul fabulos făcut de FCSB cu Feyenoord. Oficialul campioanei a descris victoria roş-albaştrilor ca fiind “cea mai tare revenire din istoria fotbalului românesc”.

“Mulțumim Peluzei Nord și tuturor celor care au ales să fie pe Arena Națională martorii CELEI MAI TARI REVENIRI DIN ISTORIA FOTBALULUI ROMÂNESC!”, a transmis Mihai Stoica, postând şi o fotografie cu Juri Cisotti, la primele ore ale dimineţii, după FCSB – Feyenoord 4-3, pe paginile sale de socializare.

Peste 22.000 de suporteri au fost prezenţi pe Arena Naţională la partida cu Feyenoord. După golul marcat de Florin Tănase la ultima fază a meciului, jucătorii, cât şi Elias Charalambous, au mers să sărbătorească reuşita alături de fanii din Peluza Nord.