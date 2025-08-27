Cum l-au numit britanicii pe Gigi Becali când au auzit ce prime vor avea jucătorii de la FCSB la returul cu Aberdeen - Antena Sport

FCSB are parte de un start de sezon ratat în Liga 1, dar e aproape de o calificare în grupa principală Europa League, iar Gigi Becali a anunţat că jucătorii vor avea prime de 200.000 de euro dacă vor trece de Aberdeen, joi, cu Arena Naţională plină.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jurnaliştii de la Daily Record l-au numit controversat şi arogant pe patronul campioanei din ultimii doi ani din Liga 1, după ce au aflat ce prime vor avea Tănase şi compania pentru a se califica în grupa Europa League. În tur, cu Aberdeen gazdă, a fost 2-2.

Cum l-au numit britanicii pe Gigi Becali

“Steaua București (n.r. – FCSB) va obține un bonus uimitor pentru victoria împotriva Aberdeen, după ce proprietarul arogant a dezvăluit avantajele explicite ale contractului

Controversatul proprietar al echipei Steaua (n.r. – FCSB), Gigi Becali, a dezvăluit că le-a oferit unor jucători cheie un stimulent incredibil pentru a învinge echipa lui Jimmy Thelin”, au scris britanicii de la dailyrecord.co.uk.

Gigi Becali a anunţat prime de 200.000 de euro înainte de FCSB – Aberdeen

Jucătorii de la FCSB vor avea prime de 200.000 de euro pentru accederea în grupa Europa League. Un eşec cu Aberdeen care ar duce echipa lui Charalambous şi Pintilii în grupa Conference League, le-ar aduce fotbaliştilor doar 30.000 de euro.