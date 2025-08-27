Cum l-au numit britanicii pe Gigi Becali când au auzit ce prime vor avea jucătorii de la FCSB la returul cu Aberdeen - Antena Sport

Închide meniul
Cum l-au numit britanicii pe Gigi Becali când au auzit ce prime vor avea jucătorii de la FCSB la returul cu Aberdeen

Cum l-au numit britanicii pe Gigi Becali când au auzit ce prime vor avea jucătorii de la FCSB la returul cu Aberdeen

Cum l-au numit britanicii pe Gigi Becali când au auzit ce prime vor avea jucătorii de la FCSB la returul cu Aberdeen

Publicat: 27 august 2025, 8:41

Cum l-au numit britanicii pe Gigi Becali când au auzit ce prime vor avea jucătorii de la FCSB la returul cu Aberdeen

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

FCSB are parte de un start de sezon ratat în Liga 1, dar e aproape de o calificare în grupa principală Europa League, iar Gigi Becali a anunţat că jucătorii vor avea prime de 200.000 de euro dacă vor trece de Aberdeen, joi, cu Arena Naţională plină.

Jurnaliştii de la Daily Record l-au numit controversat şi arogant pe patronul campioanei din ultimii doi ani din Liga 1, după ce au aflat ce prime vor avea Tănase şi compania pentru a se califica în grupa Europa League. În tur, cu Aberdeen gazdă, a fost 2-2.

Cum l-au numit britanicii pe Gigi Becali

“Steaua București (n.r. – FCSB) va obține un bonus uimitor pentru victoria împotriva Aberdeen, după ce proprietarul arogant a dezvăluit avantajele explicite ale contractului

Controversatul proprietar al echipei Steaua (n.r. – FCSB), Gigi Becali, a dezvăluit că le-a oferit unor jucători cheie un stimulent incredibil pentru a învinge echipa lui Jimmy Thelin”, au scris britanicii de la dailyrecord.co.uk.

Gigi Becali a anunţat prime de 200.000 de euro înainte de FCSB – Aberdeen

Jucătorii de la FCSB vor avea prime de 200.000 de euro pentru accederea în grupa Europa League. Un eşec cu Aberdeen care ar duce echipa lui Charalambous şi Pintilii în grupa Conference League, le-ar aduce fotbaliştilor doar 30.000 de euro.

“De ce să amânăm meciul? Noi suntem calificați în Conference, de ce să amânăm? Ce să fac acuma? Nu am nicio emoție, nimic nimic, noi suntem calificați!

O să fie alta echipa, e vorba de bani, de prime, iau sute de mii la calificare în Europa League, e diferență mare la ei! E și 200.000 primă la Europa! La Conference 30.000. E diferență”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

