Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după care a anunțat prime uriașe pentru Europa League: "N-am nicio emoție" - Antena Sport

Gigi Becali și-a făcut praf jucătorii după FCSB – FC Argeș 0-2, dar rămăne încrezător înaintea returului cu Aberdeen. Joi seară, campioana României va lupta pentru calificarea în faza principală Europa League.

În Scoția, FCSB a încheiat la egalitate partida cu Aberdeen, scor 2-2, asta după ce a condus cu 2-0, dar a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după elimimarea lui Cisotti. Cu toate acestea, Becali este convins că echipa sa se va califica, în ciuda prestațiilor modeste din campionat din acest început de sezon.

Gigi Becali a anunţat prime de 200.000 de euro înainte de FCSB – Aberdeen

Nici înfrângerea cu FC Argeș nu îl sperie pe Becali. Patronul roș-albaștrilor este de părere că FCSB va fi altă echipă. Întrebat și de ce nu a vrut să amâne partida de campionat cu FC Argeș, pentru a pregăti mai bine returul cu Aberdeen, așa cum au făcut-o scoțienii, Becali nici nu a vrut să audă de așa ceva.

El a anunțat și că unii jucători vor încasa prime de 200.000 de euro pentru calificarea în faza principală Europa League. O ratare a calificării în dubla cu Aberdeen, care îi va trimite pe campionii României în Conference League, va conta enormă însă în privința primelor. Becali a declarat că în acest caz primele vor fi de numai 30.000 de euro:

“De ce să amânăm meciul? Noi suntem calificați în Conference, de ce să amânăm? Ce să fac acuma? Nu am nicio emoție, nimic nimic, noi suntem calificați! O să fie alta echipa, e vorba de bani, de prime, iau sute de mii la calificare în Europa League, e diferență mare la ei! E și 200.000 primă la Europa! La Conference 30.000. E diferență”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.