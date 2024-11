Cum l-au numit jurnaliștii din Danemarca pe Daniel Bîrligea, după ce a marcat un gol surprinzător în FCSB - Midtjylland 2-0! - Antena Sport

Thomasberg este convins că echipa lui ar fi reuşit să se impună în partida cu campioana României dacă nu ar fi venit golul lui Daniel Bîrligea. Atacantul FCSB-ului a înscris la numai 7 secunde de la reluarea jocului, după pauză.

„Întotdeauna ești dezamăgit atunci când pierzi. Cred că în prima repriză ne-am creat câteva situații bune, am avut mai multe șanse. La pauză le-am spus că trebuie să avem încredere că putem reveni în joc.

Am simțit că suntem într-o situație bună, nu datorită scorului, ci datorită felului în care am jucat în prima repriză. Apoi am primit gol după 8 secunde în repriza a doua, lucru ce a ucis puțin jocul, credeam că am avut o primă repriză bună. Nu a fost un gol obișnuit, nu cred că este amuzant, dar a arătat ciudat. Au pasat înapoi la portar, a fost un gol nebun, nu a fost o ocazie. Dacă am fi jucat la fel ca în prima repriză, cu siguranță am fi câștigat”, a declarat antrenorul lui Midtjylland, Thomas Thomasberg, la conferinţa de presă.

Campioana din Danemarca, Midtjylland, a coborât pe locul 13 în grupa principală din Europa League în urma înfrângerii cu FCSB. Campioana României le-a provocat danezilor prima înfrângere din grupă. După 4 etape disputate, Midtjylland are 7 puncte. Danezii au făcut 1-1 acasă cu Hoffenheim, au învins-o cu 2-0 în deplasare pe Maccabi Tel Aviv şi au învins-o cu 1-0 acasă pe Union Saint-Gilloise până la înfrângerea cu FCSB.