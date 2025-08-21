Daniel Bîrligea a deschis scorul cu Aberdeen! Contraatac devastator al campioanei României - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Bîrligea a deschis scorul cu Aberdeen! Contraatac devastator al campioanei României

Fotbal | Europa League

Daniel Bîrligea a deschis scorul cu Aberdeen! Contraatac devastator al campioanei României

Publicat: 21 august 2025, 22:33

Daniel Bîrligea a deschis scorul cu Aberdeen! Contraatac devastator al campioanei României

Daniel Bîrligea / Profimedia Images

Daniel Bîrligea a deschis scorul în meciul tur al FCSB-ului din “dubla” cu Aberdeen pentru grupa principală din Europa League. Campioana României a reuşit un contraatac devastator. Roş-albaştrii au ajuns rapid la poarta lui Aberdeen.

David Miculescu i-a pasat foarte bine lui Daniel Bîrligea, care l-a “executat” pe portarul scoţienilor, Mitov. Atacantul FCSB-ului a înscris cu un şut plasat.

Daniel Bîrligea a deschis scorul cu Aberdeen

Daniel Bîrligea a ajuns la 3 goluri în 3 meciuri în sezonul acesta de Europa League. Atacantul a reuşit o “dublă” în meciul tur al FCSB-ului cu Drita.

Daniel Bîrligea este cotat de către site-ul transfermarkt.com la 5 milioane de euro. Becali i-a plătit lui Neluţu Varga 2 milioane de euro, plus bonusuri pentru a-l achiziţiona de la CFR Cluj.

Sezonul trecut, Bîrligea a marcat 14 goluri în campionat pentru FCSB. El avea două marcate şi pentru CFR Cluj, aşa că a încheiat sezonul trecut din Liga 1 cu 16 reuşite. A fost golgheterul FCSB-ului în stagiunea trecută.

Din păcate, în manşa tur cu Aberdeen, după golul marcat de Bîrligea, FCSB a rămas în 10 oameni. Juri Cisotti a fost eliminat în minutul 38.

