I-a interzis total! Mihai Stoica l-a certat pe jucătorul celor de la FCSB: „Am avut discuția asta” - Antena Sport

Mihai Stoica a vorbit după eșecul suferit de FCSB în UEFA Europa League, scor 0-2 cu Young Boys. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a comentat faza la care echipa roș-albastră a încasat gol, când evolua în 10 oameni după ieșirea lui Edjouma.
Acesta a explicat motivul pentru care nu s-a apelat la trageri de timp în minutele când formația lui Elias Charalambous a evoluat în inferioritate numerică.
Mihai Stoica, mesaj clar pentru Ștefan Târnovanu
FCSB începuse bine campania europeană, dar a suferit un eșec destul de clar pe Arena Națională contra elvețienilor de la Young Boys. Mihai Stoica a vorbit despre o problemă pe care a tot discutat-o cu Ștefan Târnovanu și pe care i-a interzis-o portarului român.
Oficialul campioanei României a explicat că această practică a portarului roș-albaștrilor nu îi face cinste și că îl poate costa în cazul unui eventual transfer.
„Lui Târnovanu i-am interzis să mai facă asta (n.r. să tragă de timp). Nu înseamnă că dacă rămâi în 10 trebuie să iei gol. Noi am greșit că ne-am deschis. Târnovanu a făcut-o la Salonic și nu numai acolo. Dacă sunt scouter și merg să urmăresc un portar, și-l văd o dată că stă pe jos, și-l mai văd o dată, încă o dată, zic ‘Lasă-mă cu ăsta’.
I-am zis: ‘Bă, să nu te mai văd! Ștefane, tu l-ai făcut pe arbitru la meciul cu PAOK să dea 10 minute (n.r.- de prelungire) și să lase 12’. Am avut discuția asta de nenumărate ori. La meciul cu Go Ahead nu a mai tras de timp și a dat 4 minute. Edjouma nu mai putea, are ruptură”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.
