Giovanni Becali l-a contrazis pe Gigi după FCSB - Young Boys Berna 0-2: "Ne-a salvat de la o catastrofă" - Antena Sport

Giovanni Becali l-a contrazis pe Gigi după FCSB - Young Boys Berna 0-2: "Ne-a salvat de la o catastrofă"

Giovanni Becali l-a contrazis pe Gigi după FCSB – Young Boys Berna 0-2: "Ne-a salvat de la o catastrofă"

Giovanni Becali l-a contrazis pe Gigi după FCSB – Young Boys Berna 0-2: “Ne-a salvat de la o catastrofă”

Andrei Nicolae Publicat: 3 octombrie 2025, 11:46

Giovanni Becali l-a contrazis pe Gigi după FCSB – Young Boys Berna 0-2: Ne-a salvat de la o catastrofă

Giovanni Becali - Gigi Becali / Colaj Hepta + Profimedia

Giovanni Becali a vorbit despre prestațiile echipelor românești din seara de cupe europene. Atunci când a analizat eșecul FCSB-ului contra celor de la Young Boys Berna, impresarul a avut un remarcat, Ștefan Târnovanu.

Giovanni l-a contrazis astfel pe Gigi Becali, patronul campioanei, care l-a criticat dur pe portarul de 25 de ani pentru cele două goluri încasate pe Arena Națională. Agentul este de părere că fără intervențiile goalkeeper-ului, proporțiile scorului ar fi fost mult mai mari.

Giovanni Becali l-a lăudat pe Ștefan Târnovanu

Omul care reprezintă mai mulți jucători din fotbalul românesc s-a arătat dezamăgit de rezultatul FCSB-ului, care a pierdut categoric contra lui Young Boys Berna, scor 0-2. În ceea ce privește eșecul Universității Craiova cu Rakow, Becali a fost de părere că polonezii puteau să marcheze și ei mai multe goluri, asemenea elvețienilor.

Ce deziluzie totală! Nu mă așteptam la Steaua (n.r. FCSB), măcar un egal. Vezi tu ce înseamnă să câștigi un meci în Olanda cu o echipă care a bătut-o pe Panathinaikos. Ieri, Târnovanu ne-a salvat de la o catastrofă, că au tot scăpat ăia singuri, ne dădeau 4-5 la 0. Dacă omul meciului e Târnovanu, ce pretenții să mai ai?

Fără emoții a luat bătaie și Craiova, polonezii au avut meciul la discreție după eliminarea lui Screciu. Puteau să mai marcheze. Asta e ca să ne dăm seama că suntem departe. Când vorbim de Champions League, să stăm puțin mai calmi. Noi o echipă în optimile Champions League nu vom mai avea“, a spus Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.

Pentru FCSB urmează două dueluri în campionat, cu Universitatea Craiova și Metaloglobus, după care o va întâlni pe Bologna în grupa Europa League.

Ştefan Târnovanu: “Nu sunt mulțumit, puteam face mai mult”

După meci, Târnovanu a recunoscut şi el că putea face mai mult la golurile marcate de Monteiro, mai ales la al doilea.

Un meci pe care dacă l-am fi început cum am început a doua repriză, poate era altul rezultatul. În repriza a doua am arătat curaj. În prima repriză am fost fricoși. Nu am arătat foarte bine și am pierdut. Au pus și presiune pe noi, au venit sus, au ajuns destul de repede la noi la poartă.

Nu sunt mulțumit atâta timp cât primesc gol, nu sunt fericit. La golul doi poate puteam face mai mult. Mingea îi sare în cap, e lovită ciudat. Așa și la primul gol, cu călcâiul. Lovește foarte prost. Nu sunt mulțumit.

Mergem înainte. Cred că putem face meciuri mult mai bune. Dacă am fi pierdut fără drept de apel, ne-ar fi durut. Am arătat bine. Trebuie să facem tot ce putem pentru a obține cele 3 puncte cu Universitatea Craiova”, a reacţionat Ştefan Târnovanu pentru digisport.ro după FCSB – Young Boys 0-2.

