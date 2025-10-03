Gigi Becali a spus cât cheltuie anual cu salariile jucătorilor la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali a spus cât cheltuie anual cu salariile jucătorilor la FCSB

Gigi Becali a spus cât cheltuie anual cu salariile jucătorilor la FCSB

Gigi Becali a spus cât cheltuie anual cu salariile jucătorilor la FCSB

Bogdan Stănescu Publicat: 3 octombrie 2025, 20:55

Gigi Becali a spus cât cheltuie anual cu salariile jucătorilor la FCSB

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit cât îl costă salariile jucătorilor FCSB-ului în fiecare an. Patronul campioanei ultimelor două sezoane a dat de înţeles că victoria lui Rakow contra Universităţii Craiova, echipa antrenată de finul lui, Mirel Rădoi, e explicabilă prin bugetele mai mari pe care le au echipele poloneze.

Gigi Becali a precizat că salariile jucătorilor FCSB-ului îl costă 350.000 de euro pe lună şi maximum 5 milioane de euro pe an. Prin comparaţie, echipele poloneze cheltuie anual circa 14 milioane de euro cu salariile jucătorilor.

Gigi Becali cheltuie circa 5 milioane pe an cu salariile jucătorilor de la FCSB

“La fotbal e vorba despre bani. Polonia are o economie de 1.000 de miliarde de euro, noi avem 300 de miliarde. Ei își permit (n.r.: Rakow are 14 milioane de euro bugetul de salarii). La noi știți cât este? Maximum 5 milioane.

Cam 350.000 pe lună, maximum 5 milioane. Polonia are 80 de milioane de locuitori (n.r.: 40 de milioane), noi avem 20. Nu ne comparăm cu ei! Cine să crească jucători? N-ai pe cine să crești! A crescut Hagi ce a crescut, pe Coman, dar nu mai are ce! Îl vezi pe vreunul vreo mare vedetă?”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.

Seara de joi a fost una neagră pentru echipele româneşti în cupele europene. FCSB a pierdut cu Young Boys Berna, scor 0-2, în grupa principală din Europa League, în timp ce Universitatea Craiova a fost învinsă şi ea în grupa Conference League, cu 2-0, în deplasare, de formaţia poloneză Rakow, la care evoluează Bogdan Racoviţan. A fost meciul de debut al Craiovei în grupa de Conference League.

După 2 etape în Europa League, FCSB e pe locul 24 în grupă, cu 3 puncte. E ultima poziţie care duce în play-off. Young Boys, care înainte de victoria cu FCSB se afla pe ultimul loc în grupă, a urcat până pe locul 19.

