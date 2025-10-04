Găsit vinovat de Gigi Becali pentru înfrângerea cu Young Boys, Ştefan Târnovanu e în top în Europa League - Antena Sport

Închide meniul
Găsit vinovat de Gigi Becali pentru înfrângerea cu Young Boys, Ştefan Târnovanu e în top în Europa League

Publicat: 4 octombrie 2025, 10:44

Găsit vinovat de Gigi Becali pentru înfrângerea cu Young Boys, Ştefan Târnovanu e în top în Europa League

Ştefan Târnovanu, în FCSB - Young Boys / Sport Pictures

Gigi Becali (67 de ani) a considerat că portarul campioanei României, Ştefan Târnovanu (25 de ani) e vinovat la ambele goluri primite de FCSB, acasă, cu Young Boys Berna.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şi Târnovanu şi-a reproşat, imediat după meci, că ar fi putut face mai multe la ambele goluri marcate de Monteiro.

Târnovanu, pe primul loc într-un top al portarilor cu cele mai multe parade în grupa principală din Europa League

Târnovanu se află însă în top într-un clasament UEFA al portarilor cu cele mai multe parade în meciurile din grupa principală a Europa League.

Târnovanu a reuşit 14 parade în meciurile cu Go Ahead Eagles şi Young Boys, câte 7 în fiecare meci. El se află pe prima poziţie în topul portarilor cu cele mai multe parade în partidele din grupa principală Europa League, la egalitate cu Oliver Christensen, portarul lui Sturm Graz și cu portarul lui Aston Villa, Marco Bizot.

Eu spun așa, e o echipă pe care trebuia să o batem. Nu am bătut-o că… Voi spuneți că Târnovanu e omul meciului. Iertați-mă pe mine, dar cele două goluri sunt ale lui. Trebuiau apărate, așa cred. Poate avea emoții. Știu eu? Dacă iei gol din 20 de metri plasat… Al doilea gol, minge înceată. Asta e părerea mea”, spunea Gigi Becali despre Ştefan Târnovanu pentru digisport.ro, după FCSB – Young Boys 0-2.

