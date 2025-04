Decizia luată de Ruben Amorim, după Manchester United - Lyon 5-4, meciul în care "Diavolii" au intrat în istorie - Antena Sport

Manchester United s-a calificat în semifinalele Europa League după unul dintre cele mai dramatice meciuri din istoria competiţiei. Conduşi cu 3-4 î minutul 119, Diavolii au marcat de două ori şi se vor duela cu Bilbao pentru un loc în finală.

A fost 5-4 pentru Manchester United, care a stabilit un record istoric: a devenit prima echipă care a marcat două goluri după minutul 120 al unui meci european. Astfel, după 2-2 în tur, echipa lui Ruben Amorim s-a calificat în semifinale.

Decizia luată de Ruben Amorim, după Manchester United – Lyon 5-4

Amorim a anunţat ce decizia a luat după meciul nebun de pe Old Trafford. Aflată pe locul 14 în Premier League, United va folosi mai mulţi juniori pentru ultimele etape rămase de disputat, pentru a da totul în dubla cu Bilbao din Europa League.

„Am văzut documentarul din 1999 pentru a fi inspiraţi în această seară. A fost o seară extraordinară. Echipa era obosită şi apoi am ajuns la 2-4 şi te gândeşti că e totul gata. Dar aici nu e niciodată gata. Am simţit că aici totul e posibil. După penalty-ul de 3-4 al lui Bruno, am simţit că putem întoarce.

L-am introdus pe Harry Maguire, pentru că el e singurul care poate înscrie cu capul. Este aproape imposibil să joci în Europa şi în Premier League dacă nu ai tot lotul la dispoziţie. Avem multe de îmbunătăţit, dar avem caracter.