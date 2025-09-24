Denis Alibec, mesaj de luptă înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: „Trebuie să arătăm că suntem campionii României” - Antena Sport

Închide meniul
Denis Alibec, mesaj de luptă înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Trebuie să arătăm că suntem campionii României”

Publicat: 24 septembrie 2025, 19:31

Denis Alibec, la o conferință de presă

Denis Alibec a transmis un mesaj clar înainte de Go Ahead Eagles – FCSB, partida din prima etapă a grupei de Europa League. Meciul se va disputa joi, de la ora 19:45, și va fi în format live text, pe AS.ro. 

Denis Alibec a fost anunțat titular de Gigi Becali pentru duelul din Olanda. Atacantul de 34 de ani speră să-i ajute pe campioni să obțină cele trei puncte. 

Totodată, Alibec a subliniat că nu se teme de cei de la Go Ahead Eagles, echipă care se află la prima participare în grupa de Europa League. Atacantul român a avut un mesaj și pentru fanii FCSB-ului, pe care îi îndeamnă să fie alături de echipă, după rezultatele dezastruoase din campionat. 

„Am văzut câteva videoclipuri cu ei, am urmărit meciul cu Ajax, am văzut că le-au pus probleme. Noi suntem pregătiți pentru ei și sperăm să facem un meci bun.  

Nu suntem într-o perioadă bună, dar suntem încrezători, suntem pregătiți să facem lucruri mari împreună. Trebuie să plecăm de undeva, să ne revenim, cred că avem toate atuurile să o facem. Avem jucători de calitate, băieții au luat două campionate la rând. Cred că ne putem reveni.  

Am arătat și anul trecut că putem trece de grupe, nu e o echipă ca Ajax, nu trebuie să ne fie frică de ei. Și noi suntem o echipă bună, suntem campioana României și trebuie să arătăm lucrul acesta. 

(Cum te simți?) Vom vedea mâine, sper să fac un meci cât mai bun, mi-am așteptat șansa și sper să-mi ajut echipa să câștige.  

(Poate fi meciul care vă poate declanșa urcarea?) Nu e o problemă cu ei, olandezii sunt foarte profesioniști, tratează toate meciurile la fel. Va fi un plus foarte mare dacă vom reuși să câștigăm mâine, să arătăm ce putem și să dăm totul pe teren. 

(Suporterii sunt supărați pe voi) Știu că sunt, au dreptate într-un fel, dar s-au bucurat alături de echipă anul trecut, deci cel mai bun lucru ar fi să fim împreună pentru că avem nevoie. Doar așa vom putea depăși acest moment. Alături de ei, FCSB a reușit aceste performanțe și doar alături de ei pot depăși și momentele grele”, a declarat Denis Alibec, la conferința de presă, înainte de Go Ahead Eagles – FCSB. 

