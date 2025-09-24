Denis Alibec, mesaj de luptă înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: „Trebuie să arătăm că suntem campionii României” - Antena Sport

Denis Alibec a transmis un mesaj clar înainte de Go Ahead Eagles – FCSB, partida din prima etapă a grupei de Europa League. Meciul se va disputa joi, de la ora 19:45, și va fi în format live text, pe AS.ro.

Denis Alibec a fost anunțat titular de Gigi Becali pentru duelul din Olanda. Atacantul de 34 de ani speră să-i ajute pe campioni să obțină cele trei puncte.

Denis Alibec, mesaj de luptă înainte de Go Ahead Eagles – FCSB

Totodată, Alibec a subliniat că nu se teme de cei de la Go Ahead Eagles, echipă care se află la prima participare în grupa de Europa League. Atacantul român a avut un mesaj și pentru fanii FCSB-ului, pe care îi îndeamnă să fie alături de echipă, după rezultatele dezastruoase din campionat.

„Am văzut câteva videoclipuri cu ei, am urmărit meciul cu Ajax, am văzut că le-au pus probleme. Noi suntem pregătiți pentru ei și sperăm să facem un meci bun.

Nu suntem într-o perioadă bună, dar suntem încrezători, suntem pregătiți să facem lucruri mari împreună. Trebuie să plecăm de undeva, să ne revenim, cred că avem toate atuurile să o facem. Avem jucători de calitate, băieții au luat două campionate la rând. Cred că ne putem reveni.