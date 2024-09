Fanii lui Galatasaray şi cei ai lui PAOK s-au încăierat! Suporterii greci au fost scoşi de poliţie în afara stadionului! - Antena Sport

Ce a spus Răzvan Lucescu despre PAOK, înainte de meciul cu Galatasaray din Europa League

Răzvan Lucescu a vorbit deschis despre PAOK, înainte de meciul cu Galatasaray, ce se desfăşoară în Turcia, miercuri, de la ora 22:00, în grupa Europa League. Campioana Greciei e şi liderul campionatului, transmis exclusiv în AntenaPLAY, iar fostul selecţioner susţine că PAOK este o echipă care joacă „de la meci la meci”.

„Fiecare meci este dificil. Nu contează adversarul. Trebuie să fim atenţi la toate partidele, din campionat sau din Europa. E mai greu să motivezi un jucător pentru un meci cu o echipă mai slab clasată. După ce am spus asta, jocul de joi ar trebui să fie considerat mai uşor.

Suntem o echipă care joacă de la meci la meci. Cel mai important lucru este amestecul de mental puternic cu un fizic proaspăt. Fiecare minut din acest meci va conta. Startul, partea tactică, felul în care vom face schimbările, jucătorii care vor veni de pe bancă trebuie să aibă energia să ne ajute. Încrederea pe care fiecare jucător o va avea ne va ajuta să câştigăm meciul”, a spus Lucescu, la conferinţa de presă.

În Superliga greacă, PAOK e pe primul loc, cu 13 puncte după primele 5 meciuri disputate. Campioana e la două lungimi de AEK şi la trei de Olympiacos. Pentru PAOK, urmează în competiţia internă derby-ul cu Aris, de duminică, de la ora 20:30, transmis exclusiv în AntenaPLAY.

„Eu nu setez un obiectiv pe termen lung”

„Mă ştiţi foarte bine şi jucătorii mă cunosc. Eu nu setez un obiectiv pe termen lung. Va fi doar meciul de joi, după care vine meciul de duminică. Acesta este mesajul pe care încerc să îl transmit jucătorilor. Să jucăm miercuri, duminică, miercuri, duminică. Normal că este bine să visezi şi să ai obiective, dar nu ne vom schimba mentalitatea.

Nu am nevoie să vorbesc cu jucătorii mei pentru a obţine informaţii despre adversar. Suntem oameni de fotbal şi tot timpul am aflat lucruri despre adversari în felul nostru. Ştim deja ce valoare are Galatasaray”, a mai spus Lucescu.

Gatalasaray (d), FCSB (a), Viktoria Plzen (a), Manchester United (d), RFS (d), Ferencvaros (a), Slavia Praga (a) şi Real Sociedad (d) sunt adversarele lui PAOK din grupa de Europa League, în noul format.