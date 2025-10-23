Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Adrian Şut după ce mijlocaşul FCSB-ului a greşit la primul gol al Bolognei - Antena Sport

Adrian Şut (26 de ani) a pierdut mingea, iar Bologna a deschis scorul în minutul 9, prin Jens Odgaard, care a finalizat simplu, cu poarta goală, după o pasă venită de pe partea stângă.
În ciuda gafei de la primul gol al Bolognei, pentru care Adrian Şut şi-a cerut şi scuze, Gazzetta dello Sport l-a lăudat pe mijlocaşul FCSB-ului, remarcând talentul acestuia.
“Talentatul Şut” Gazzetta dello Sport l-a lăudat pe Adrian Şut, chiar dacă a greşit la primul gol al Bolognei
“S-ar fi putut termina 0-4 sau 2-2. Dar, în final – gâfâind și chiar chinuindu-se ca o echipă solidă – Bologna a obținut primele trei puncte în Europa League, depășind Steaua (n.r.: FCSB). Un meci care părea deja încheiat în minutul 12 s-a redeschis pe neașteptate, iar paradele lui Skorupski au pecetluit un scor care devenise 1-2 în urma unei «Lucumate», un neologism care amintește de gafa fundașului central columbian la golul marcat de Bîrligea.
Bologna a câștigat pentru prima dată la București, lucru pe care nu-l mai făcuseră în 1998 sau chiar în 1939. (…) FCSB a început cu Alibec pe bancă (‘De obicei nu ascult fanii, dar de data asta o fac…’, a spus Gigi Becali, patronul Stelei – n.r: FCSB-ului), Thiam în atac și într-o formație 4-2-3-1, Cisotti în stânga, talentatul Șut la mijlocul terenului și căpitanul Olaru (cu idei, dar cu ritm slab) ca număr zece. Startul meciului a fost marcat de superioritatea destul de clară a Bolognei.
“Cele trei puncte, cu dedicaţie, merg la Vincenzo Italiano”
Pe aceeași lungime de undă ca la Cagliari, Bologna a început nu doar prin a ataca, ci și prin a se impune împotriva jocului oglindit al lui Charalambous. Când a decis să atace, bum, două goluri. Steaua (n.r: FCSB)? Imediat ce Bologna și-a redus presiunea și ritmul, simțindu-se în siguranță cu un avantaj de două goluri, Steaua (n.r: FCSB) a ieșit din carapacea sa: Adrian Mutu a avut dreptate, se chinuie sub presiune, dar, când scapă, poate provoca și daune.
Cu siguranță Skorupski a salvat rezultatul, chiar dacă diferența dintre cele două echipe a fost considerabilă. (…) Lucumi a dormit lângă nou-intratul Bîrligea: 1-2 în zorii reprizei secunde este un rezultat care a deschis calea pentru un infern românesc, chiar dacă Bologna a rezistat ferm și a lovit — fără a provoca pagube — prin Cambiaghi și Odgaard, pe care Târnovanu i-a blocat. Suferință, reacții, un arbitru confuz, dar cele trei puncte, cu dedicație, merg la Vincenzo Italiano”, a scris Gazzetta dello Sport după FCSB – Bologna 1-2.
Adrian Şut şi-a cerut scuze după gafa de la primul gol al Bolognei
Adrian Şut le-a cerut scuze colegilor, staff-ului şi fanilor FCSB-ului pentru eroarea de la golul cu care Bologna a deschis scorul în partida cu FCSB de pe Arena Naţională.
“Am făcut o greşeală personală, foarte mare, care nu îşi avea rostul. Nu trebuia să fac acest lucru. Îmi cer scuze fanilor, colegilor şi staff-ului pentru greşeala pe care am făcut-o. Dacă nu era acea greşeală, rezultatul putea fi altul”, a declarat Adrian Şut după meci.
Gigi Becali l-a considerat pe Adrian Şut principalul vinovat pentru înfrângerea echipei sale cu Bologna. Becali e de părere că Adrian Şut a început să se creadă vedetă.
FCSB – Bologna 1-2
Echipa italiană Bologna a învins joi, în deplasare, cu 2-1, formaţia bucureşteană FCSB, în a treia etapă din Europa League.
Bucureştenii au început timoraţi partida şi, în minutul 9, Şut a pierdut mingea uşor, Dallinga a centrat în faţa porţii, iar Jens Odgaard a deschis scorul. După numai trei minute, Lykogiannis a centrat în careu, Lixandru a reluat cu capul spre propria poartă şi Târnovanu a respins in extremis, însă mingea a ajuns la Thijs Dallinga care a înscris la colţul lung. În minutul 22 Heggem a ratat şansa să mărească avantajul oaspeţilor, iar în minutul 33 Orsolini a înscris, după o piruetă în careu, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid.
Elevii lui Charalambous au avut prima ocazie în minutul 37, când Skorupski a scos lovitura de cap a lui Ngezana, intervenind imediat şi la şutul lui Şut. Bucureştenii par că îşi revin, şi Thiam reia puţin peste poartă, în minutul 39, pentru ca în minutul 41 Skorupski să respingă cu piciorul la şutul lui Thiam. La pauză ambele echipe au efectuat câte două schimbări, iar nou intratul Bîrligea a înscris pentru gazde, de lângă Lucumi, în minutul 54. Târnovanu a scos şutul lui Odgaard, în minutul 68, apoi şutul lui Dallinga din minutul 72. Tot Târnovanu a apărat excepţional în minutul 81, la şutul lui Odgaard. A venit bara lui Orsolini, din minutul 83, însă până la final nu s-a mai înscris şi FCSB a pierdut cu 1-2. Pentru bucureşteni, care au rămas cu trei puncte în Liga Europa, urmează meciul cu FC Basel.
