Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Adrian Şut după ce mijlocaşul FCSB-ului a greşit la primul gol al Bolognei - Antena Sport

Adrian Şut (26 de ani) a pierdut mingea, iar Bologna a deschis scorul în minutul 9, prin Jens Odgaard, care a finalizat simplu, cu poarta goală, după o pasă venită de pe partea stângă.

În ciuda gafei de la primul gol al Bolognei, pentru care Adrian Şut şi-a cerut şi scuze, Gazzetta dello Sport l-a lăudat pe mijlocaşul FCSB-ului, remarcând talentul acestuia.

“Talentatul Şut” Gazzetta dello Sport l-a lăudat pe Adrian Şut, chiar dacă a greşit la primul gol al Bolognei

“S-ar fi putut termina 0-4 sau 2-2. Dar, în final – gâfâind și chiar chinuindu-se ca o echipă solidă – Bologna a obținut primele trei puncte în Europa League, depășind Steaua (n.r.: FCSB). Un meci care părea deja încheiat în minutul 12 s-a redeschis pe neașteptate, iar paradele lui Skorupski au pecetluit un scor care devenise 1-2 în urma unei «Lucumate», un neologism care amintește de gafa fundașului central columbian la golul marcat de Bîrligea.

Bologna a câștigat pentru prima dată la București, lucru pe care nu-l mai făcuseră în 1998 sau chiar în 1939. (…) FCSB a început cu Alibec pe bancă (‘De obicei nu ascult fanii, dar de data asta o fac…’, a spus Gigi Becali, patronul Stelei – n.r: FCSB-ului), Thiam în atac și într-o formație 4-2-3-1, Cisotti în stânga, talentatul Șut la mijlocul terenului și căpitanul Olaru (cu idei, dar cu ritm slab) ca număr zece. Startul meciului a fost marcat de superioritatea destul de clară a Bolognei.

“Cele trei puncte, cu dedicaţie, merg la Vincenzo Italiano”

Pe aceeași lungime de undă ca la Cagliari, Bologna a început nu doar prin a ataca, ci și prin a se impune împotriva jocului oglindit al lui Charalambous. Când a decis să atace, bum, două goluri. Steaua (n.r: FCSB)? Imediat ce Bologna și-a redus presiunea și ritmul, simțindu-se în siguranță cu un avantaj de două goluri, Steaua (n.r: FCSB) a ieșit din carapacea sa: Adrian Mutu a avut dreptate, se chinuie sub presiune, dar, când scapă, poate provoca și daune.